Guvernul american acuză o mare bancă din Rusia că ajută Iranul să ocolească sancțiunile impuse

Departamentul american de Trezoreriei a acuzat luni marea bancă rusă VTB, aflată deja pe lista neagră a Washingtonului, că ajută Iranul să eludeze sancţiunile americane, relatează AFP.

Potrivit unui comunicat al Trezoreriei americane, gigantul bancar rus derulează operaţiuni cu bănci iraniene aflate sub sancţiuni.

VTB este vizată de sancţiuni americane din 2022, ca reacţie la invazia Ucrainei de către Rusia, notează AFP, citată de Agerpres.

Trezoreria americană a luat luni o măsură cu impact simbolic, înscriind banca rusă într-o altă categorie de sancţiuni, cea destinată secătuirii resurselor Teheranului.

Trezoreria este însărcinată să conducă componenta economică a ofensivei americane împotriva Iranului, pe care forţa militară nu a reuşit să îl facă să cedeze până în prezent.

„Instituţiile financiare străine care au continuat să întreţină relaţii cu VTB (...) se expun unui risc de sancţiuni şi mai ridicat decât înainte şi ar trebui să pună capăt imediat acestor relaţii”, avertizează administraţia în comunicat.

Persoanele şi companiile care păstrează legături cu o instituţie plasată pe lista neagră a Washingtonului se expun aşa-numitelor sancţiuni „secundare” care au ca efect tăierea accesului acestora la sistemul financiar american.

Editor : Liviu Cojan