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Nazare: Cea mai rapidă frânare a inflaţiei din ultimii ani. România nu îşi permite să revină la dezechilibrele de la care a pornit

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Alexandru Nazare. Foto: Facebook
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Din articol
„În primele 7 luni ale acestui an, deficitul bugetar este cu 37% mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului trecut” „Dezinflaţia este, înainte de orice, o veste bună pentru puterea de cumpărare”

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă, luni seară, că România a înregistrat, în ultimele luni, cea mai rapidă frânare a inflaţiei din ultimii ani şi o scădere accentuată a deficitului. Din cauza situaţiei internaţionale care a dus la creşterea preţurilor la combustibili, populaţia nu resimte cu adevărat aceste cifre, de aceea este obligatoriu să continue eforturile de corecţie. „România nu îşi permite să revină la dezechilibrele de la care a pornit”, avertizează Nazare.

Cu puţin peste un an în urmă, în iulie 2025, am preluat Ministerul Finanţelor într-un moment în care România nu mai avea luxul amânării. Deficitul foarte ridicat, necesarul uriaş de finanţare şi inflaţia persistentă se alimentau reciproc. Fiecare lună fără decizii însemna mai multă datorie, dobânzi mai mari şi mai puţin spaţiu pentru dezvoltare. Guvernul condus de Ilie Bolojan şi-a asumat o corecţie fiscală dificilă, dar necesară. Responsabilitatea Ministerului Finanţelor a fost să transforme această direcţie într-un buget realist, într-o execuţie controlată zi de zi şi într-o administrare prudentă a finanţării statului. Obiectivul: politica fiscală să nu mai amplifice inflaţia şi dezechilibrele prin deficite tot mai mari, ci să redevină o ancoră de stabilitate”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

Acesta afirmă că primele rezultate sunt acum vizibile în datele economice: ”Rata anuală a inflaţiei a coborât la 6,2% în august, de la 8,2% în iulie şi peste 10% în iunie. Este cea mai rapidă decelerare din ultimii ani şi, spre deosebire de episoadele anterioare, nu vine dintr-o plafonare administrativă, ci dintr-o corecţie reală a echilibrelor economiei. Sunt date care confirmă, în cifre, ceea ce până acum era doar o promisiune”.

Potrivit ministrului, o parte a scăderii se explică statistic, prin ieşirea din calcul a scumpirilor din vara anului trecut. În acelaşi timp, cealaltă parte ţine de fundamente: o cerere internă temperată, un deficit în scădere şi costuri de finanţare mai mici.

„Datele lunii august oferă o serie de indicatori ce trebuie analizaţi cu atenţie. Fără combustibili, preţurile de consum au scăzut în august cu 0,08% faţă de luna anterioară. Preţul alimentelor a scăzut cu 0,7% într-o singură lună, iar legumele şi fructele sunt azi mai ieftine decât acum un an. Presiunea care a rămas vine aproape integral dinspre piaţa externă a petrolului: benzina şi motorina sunt singurele capitole cu creşteri de două cifre. Este un factor pe care nu îl controlăm, ale cărui efecte pot fi însă absorbite - iar capacitatea unei economii de a le absorbi depinde de cât de solide sunt echilibrele sale interne”, a mai transmis ministrul interimar al Finanţelor.

„În primele 7 luni ale acestui an, deficitul bugetar este cu 37% mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului trecut”

Potrivit lui Nazare, anul trecut a preluat un buget construit pe un model care nu se mai putea susţine: „În primele 7 luni ale acestui an, deficitul bugetar este cu 37% mai mic decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, iar investiţiile publice au crescut cu 15 miliarde de lei. Am redus dezechilibrul fără a opri şantierele”.

Ministrul interimar al Finanţelor afirmă că „aceste rezultate contează nu doar în statisticile economice, ci şi în viaţa de zi cu zi”.

„Aproape jumătate din deficitul de anul acesta, aproximativ 3% din PIB, înseamnă exclusiv plata dobânzilor la datoria acumulată în anii trecuţi. Sunt bani care nu ajung nici în spitale, nici în şcoli, nici în autostrăzi. Fiecare punct în minus la costul de finanţare al României înseamnă resurse recuperate pentru astfel de proiecte, care se văd concret”, apreciază Nazare.

Acesta afirmă că o inflaţie de 6,2% este încă una ridicată: „Scăderea din august nu înseamnă că preţurile s-au întors la nivelurile anterioare, ci că ritmul lor de creştere încetineşte. Ştim că românii resimt în continuare nivelul ridicat al preţurilor şi pierderea de putere de cumpărare acumulată în ultimii ani. De aceea, este obligatoriu să continuăm eforturile de corecţie”.

Ministrul de la Finanţe arată că media inflaţiei în ultimele 12 luni este de aproape 9,5%, iar aceasta se vede în facturi şi la raft.

„Refacerea veniturilor reale vine cu întârziere faţă de statistică, iar pentru cei mai mulţi oameni ultimul an a fost dificil. Ştim foarte bine acest lucru şi, de aceea, corecţia finanţelor publice rămâne prioritară. Din această perspectivă, următoarea etapă este la fel de importantă. Direcţia este cea corectă, iar datele la zi o confirmă acum, nu doar prognozele. Dezinflaţia şi corecţia deficitului sunt două feţe ale aceluiaşi proces. Continuarea lui înseamnă disciplină pe partea de cheltuieli, respectarea ţintelor asumate şi mutarea creşterii economice dinspre consum pe datorie către investiţii”, a mai declarat Nazare.

Acesta afirmă, însă, că corecţia economică nu este un scop în sine, ea trebuie să creeze condiţiile pentru revenirea încrederii şi pentru o creştere sănătoasă.

„Dezinflaţia este, înainte de orice, o veste bună pentru puterea de cumpărare”

„O economie nu reporneşte din legi, ordonanţe şi nici din comunicări publice. Reporneşte atunci când oamenii şi firmele încep din nou să aibă încredere în ziua de mâine. Când o familie poate face un plan pe doi ani. Când un antreprenor angajează al zecelea om pentru că vede cerere, nu pentru că speră. Când cineva care a amânat o investiţie se hotărăşte să o facă aici, nu în altă parte.

Această încredere a fost primul lucru pierdut atunci când economia a alunecat în dezechilibre severe şi este cel mai greu de recâştigat”, este de părere Alexandru Nazare.

Acesta crede că încrederea se câştigă doar prin predictibilitate: reguli care nu se schimbă peste noapte, ţinte asumate şi respectate, un stat care îşi plăteşte facturile la timp.

„Dezinflaţia este, înainte de orice, o veste bună pentru puterea de cumpărare. Cu cât preţurile cresc mai încet, cu atât salariile şi pensiile valorează mai mult. Astfel se reface cererea internă sănătos: din venituri reale care încep să îşi recapete valoarea, nu din deficite şi împrumuturi tot mai scumpe, ca în trecut. Înlocuim consumul finanţat pe datorie din anii trecuţi prin consum susţinut de venituri reale, alături de investiţii”, a mai scris  ministrul interimar al Finanţelor.

Acesta a adăugat că avem acum o şansă pe care nu am mai avut-o de mult: să transformăm un an dificil într-un prilej de restart - energie, industrie, infrastructură, fonduri europene folosite până la ultimul euro, capital românesc care rămâne acasă.

„Drumul nu s-a terminat şi nu va fi uşor. Dar direcţia este, pentru prima dată de mult timp, cea bună. România nu îşi permite să revină la dezechilibrele de la care a pornit”, a conchis Alexandru Nazare.

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Editor : Liviu Cojan

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