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Alertă în Oradea: un pachet suspect a fost semnalat în centrul orașului. Pirotehniștii intervin, zona a fost delimitată

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masina politie
Foto: Captură Digi24
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Un pachet suspect a fost semnalat luni seară în centrul municipiului Oradea, în urma unui apel la 112. Mai multe echipaje de Poliție și Jandarmerie, precum și specialiști pirotehniști au fost mobilizați în zonă, iar verificările sunt în desfășurare, potrivit News.ro.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 22:00, potrivit informațiilor publicate de presa locală.

La fața locului au fost trimise echipaje specializate pentru astfel de intervenții, inclusiv specialiști pirotehniști, care fac verificări pentru a stabili natura pachetului suspect.

Polițiștii și jandarmii supraveghează zona, care a fost delimitată pe durata intervenției. Verificările sunt în desfășurare.

Până în acest moment, autoritățile nu au transmis informații oficiale cu privire la intervenție sau la conținutul pachetului suspect.

Editor : Ș.A.

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