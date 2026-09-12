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A murit producătorul de film Jeremy Thomas, câștigător al premiului Oscar

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Jeremy Thomas, producent
A murit producătorul de film Jeremy Thomas, câștigător al premiului Oscar. Foto: Profimedia
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Producătorul britanic premiat cu Oscar Jeremy Thomas, realizatorul unor filme precum „The Last Emperor” (1987) şi „Sexy Beast” (2000), a murit la vârsta de 77 de ani, a anunţat publicistul său, potrivit DPA.

Un comunicat trimis agenţiei Press Association confirmă că producătorul „a murit împăcat”, vineri, înconjurat de familie şi de persoanele apropiate, la reşedinţa sa din comitatul Oxfordshire, scrie Agerpres.

Jeremy Thomas era un producător apreciat în industria de film şi a colaborat, de-a lungul unei cariere de mai multe decenii, cu regizori de renume internaţional precum Bernardo Bertolucci, David Cronenberg şi Matteo Garrone.

Printre filmele produse se mai numără drama din 1990 „The Sheltering Sky”, cu John Malkovich şi Debra Winger în distribuţie, dar şi thrillerul distopic din 2015 „High-Rise”, cu Tom Hiddleston şi Jeremy Irons.

Producătorul a dobândit notorietate odată cu filmul „The Last Emperor”, o dramă biografică despre viaţa lui Puyi, ultimul împărat din dinastia Qing din China.

Pelicula, regizată de Bertolucci şi avându-i în distribuţie pe Joan Chen, Peter O'Toole şi Vivian Wu, a fost apreciată de critici şi a câştigat nouă Oscaruri, inclusiv în categoria cel mai bun film.

Thomas a mai avut alte patru colaborări cu Bertolucci prilejuite de peliculele „The Sheltering Sky”, „Little Buddha”, „Stealing Beauty” şi „The Dreamers”.

A fost recompensat cu un premiu pentru realizări deosebite în cinema acordat de Academia Europeană de Film în 2006.

Editor : A.P.

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