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Trump insistă cu „dividendul” de 5.000 de dolari dacă republicanii păstrează controlul asupra Congresului: „Putem suporta cu ușurință”

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Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Planul ar putea costa 1,2 trilioane de dolari Democrații acuză că Trump încearcă să cumpere voturile

Președintele american Donald Trump și-a reafirmat, duminică, promisiunea controversată de a acorda adulților americani un „dividend” de 5.000 de dolari, dacă Partidul Republican își păstrează controlul asupra Congresului după alegerile legislative de la jumătatea mandatului, din noiembrie. Planul a fost întâmpinat cu neîncredere de politicieni din ambele tabere și cu acuzații că ar reprezenta o încercare de a cumpăra voturile alegătorilor, scrie The Guardian

„Nu știu, dar este ușor dacă republicanii câștigă. 5.000 de dolari pentru toți adulții din țară și putem suporta cu ușurință acest lucru, pentru că încasăm atât de mulți bani”, le-a spus Trump reporterilor în Irlanda, unde se află într-o vizită la un teren de golf.

Președintele american a fost întrebat dacă promisiunea de 5.000 de dolari ar trebui aprobată de Congres.

„Democrații nu pot face această promisiune, pentru că totul s-ar duce imediat de râpă și am intra într-o criză economică. Eu am făcut această promisiune și întotdeauna îmi respect promisiunile”, a spus Trump.

Planul ar putea costa 1,2 trilioane de dolari

SUA au aproximativ 240 de milioane de cetățeni adulți, ceea ce înseamnă că acordarea sumei de 5.000 de dolari fiecăruia ar costa aproximativ 1,2 trilioane de dolari.

Propunerea vine într-un moment în care există preocupări tot mai mari legate de datoria națională a SUA, care a depășit pentru prima dată 40 de trilioane de dolari în august.

Guvernul federal a cheltuit aproximativ 7 trilioane de dolari în anul fiscal 2025, dintre care aproximativ 2 trilioane de dolari au fost finanțate prin îndatorare.

Când Trump a prezentat pentru prima dată planul, săptămâna trecută, la un miting în Texas, Marc Goldwein, de la Comitetul pentru un buget federal responsabil, a scris pe X că „rezultatul ar fi o creștere uriașă a deficitului și, aproape sigur, a ratei inflației”.

Democrații acuză că Trump încearcă să cumpere voturile

Liderii democrați au reacționat cu indignare la propunerea lui Trump și au acuzat administrația de folosirea banilor contribuabililor pentru a influența alegătorii.

„După ce v-a făcut mai bolnavi și mai săraci prin războiul său, Donald Trump vrea acum să vă cumpere votul cu 5.000 de dolari din bani ai contribuabililor, obținuți prin vărsare de sânge”, a declarat guvernatorul Californiei, Gavin Newsom. „Cel mai corupt om care a ocupat vreodată Biroul Oval”, a mai spus el.

Trump se confruntă în această perioadă cu rezultate slabe în sondaje, în timp ce conflictul din Iran afectează economia SUA, potrivit textului citat.

Unii republicani au susținut însă ideea.

„Voi pregăti un proiect de lege, astfel încât să putem adopta imediat Dividendul Trump după alegerile din 3 noiembrie”, a declarat senatorul republican de Ohio, Bernie Moreno, într-o postare pe X.
 
 

Editor : C.S.

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