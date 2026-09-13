Nicu Ştefănuţă: „Tot Flancul Estic este sub atac. În România, numai norocul a făcut să nu avem victime până acum”

Vicepreşedintele Parlamentului European Nicu Ştefănuţă a afirmat, duminică seară, că tot Flancul Estic este sub atac, vara aceasta, mai mult decât oricând, iar în România numai norocul a făcut să nu avem victime până acum. „Susţin la PE ca tot mai multă tehnologie şi grupuri de luptă europene să fie prezente fizic pe frontul de est”, a precizat europarlamentatul adăugând că numai un efort comun european şi NATO îl va face pe Putin să se gândească de două ori.

„O dronă rusească a lovit azi din plin un tren şi un tir la 800 de metri de graniţa poloneză. Era trenul în care fusese Radek Sikorski, ministrul de externe polonez, cu o zi înainte. Cu câteva minute înainte, trecuseră Boris Johnson, fost prim ministru britanic, Carl Bildt, prim ministru suedez şi un consilier al lui Merz, premier german. În Bulgaria, o a doua fabrică de muniţie a explodat misterios, probabil ca urmare a unei acţiuni de subminare”, a scris, duminică seară, pe Facebook, Nicu Ştefănuţă.

Potrivit acestuia, tot Flancul Estic este sub atac, vara aceasta, mai mult decât oricând: „În România, numai norocul a făcut să nu avem victime până acum”.

Europarlamentarul s-a referit şi la pregătirile pe care le fac ţările pentru a face faţă situaţiei.

„În Finlanda, ţară cu 55.000 de adăposturi anti aeriene, a avut loc un mare exerciţiu de pregătire a populaţiei. O simulare a vieţii în adăpost. Finlanda lucrează de ani buni cu conceptul de rezilienţă a populaţiei. Au 1 milion de rezervişti, toată lumea ştie câte ceva despre apărare şi protecţie şi vorbesc deschis despre asta. Cele 3 ţări baltice, Lituania, Letonia, Estonia, sunt pregătite de ani buni unui scenariu de ocupaţie rusească. Atacuri hibride au săptămânal, de ani buni. Susţin la PE ca tot mai multă tehnologie şi grupuri de luptă europene să fie prezente fizic pe frontul de est. Numai un efort comun european şi NATO îl va face pe Putin să se gândească de două ori”, a mai transmis Ştefănuţă.

Acesta a adăugat că, în România, „dacă vorbeşti de apărarea ţării în faţa Rusiei eşti luat la ţintă şi tot felul de «patrioţi» aruncă cu pietre în tine”: „Lumea o ia razna şi noi ne pregătim de … linişte”.

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Editor : Sebastian Eduard