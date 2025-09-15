Live TV

Cine sunt marii câștigători ai premiilor Emmy 2025. Un actor de 15 ani a devenit cel mai tânăr laureat din istorie

Actorul Owen Cooper. Foto: Profimedia
„Adolescence" a obținut opt premii

Actorul de numai 15 ani Owen Cooper a devenit cel mai tânăr câștigător al unui premiu Emmy din istorie cu rolul său de debut în „Adolescence”. Mini-seria fenomen a câștigat la categoria cea mai bună mini-serie cu o poveste care dă fiori: un băiat britanic de 13 ani acuzat că a ucis-o pe una dintre colegele de școală. „The Studio”, o satiră despre Hollywood a câștigat premiul Emmy pentru cea mai bună comedie. Iar serialul cu doctori „The Pitt” a luat trofeul la categoria dramă.

„The Studio” a fost marele câştigător al anului la cea de-a 77-a gală a Primetime Emmy Awards care a avut loc la Peacock Theater din Los Angeles. Satiră hollywoodiană difuzată pe Apple TV+, „The Studio” a devenit cel mai premiat serial al anului, câştigând în total 13 premii, inclusiv pentru Cel mai bun serial de comedie.

Serialul a intrat în competiţie cu nouă premii câştigate la Creative Arts Emmys în săptămâna precedentă. A obţinut rapid o altă victorie, Seth Rogen câştigând statueta pentru Cel mai bun actor într-o serie de comedie. Rogen şi colegul său Evan Goldberg au împărţit premiul pentru regia unui serial de comedie. Această victorie i-a conferit comediei Apple TV+ un loc în cartea recordurilor pentru cele mai multe premii Emmy câştigate de o serie de comedie la debut.

„Adolescence” a obținut opt premii

„Adolescence” a fost, de asemenea, un mare câştigător în categoria mini-seriilor, obţinând în total opt premii în acest an. Pe lângă premiul pentru Cea mai bună mini-serie, vedetele Stephen Graham, Owen Cooper şi Erin Doherty au câştigat premiile pentru Cel mai bun actor principal, Cel mai bun actor în rol secundar şi Cea mai bună actriţă în rol secundar. Jack Thorne şi Graham au câştigat, de asemenea, premiul pentru Cel mai bun scenariu pentru o mini-serie.

„The Penguin”, care a primit deja opt premii la Creative Arts Emmys, a câştigat premiul pentru Cea mai bună actriţă într-o mini-serie, care i-a revenit vedetei Cristin Miloti.

„The Pitt” a câştigat râvnitul premiu pentru Cea mai bună serie dramatică, iar Noah Wyle a câştigat premiul pentru Cel mai bun actor într-o serie dramatică. Colega sa Katherine LaNasa a câştigat premiul pentru Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o serie dramatică. În total, serialul a câştigat cinci premii Emmy în acest an.

„The Late Show With Stephen Colbert” a câştigat pentru prima dată premiul pentru Cea mai bună serie de talk-show, imediat după ce s-a anunţat că serialul se va încheia în 2026. Colbert şi echipa sa au fost întâmpinaţi cu ovaţii, publicul scandând „Stephen!”.

Înainte de ceremonia CBS, premiile pentru majoritatea categoriilor Emmy au fost decernate în cadrul Creative Arts Emmy Awards, în 6 şi 7 septembrie.

Nate Bargatze a prezentat gala din acest an.

Lista câştigătorilor

  • Best Drama Series - „The Pitt”
  • Best Comedy Series - „The Studio”
  • Best Limited or Anthology Series - „Adolescence”
  • Best Reality Competition Program - „The Traitors”
  • Best Talk Series - „The Late Show With Stephen Colbert”
  • Best Scripted Variety Series - „Last Week Tonight With John Oliver”
  • Best Variety Special - „SNL50: The Anniversary Special”
  • Best Actor in a Drama Series - Noah Wyle pentru rolul din „The Pitt”
  • Best Actress in a Drama Series - Britt Lower pentru rolul din „Severance”
  • Best Supporting Actor in a Drama Series - Tramell Tillman pentru rolul din „Severance”
  • Best Supporting Actress in a Drama Series - Katherine LaNasa pentru rolul din „The Pitt”
  • Best Actor in a Limited or Anthology Series or Movie - Stephen Graham pentru rolul din „Adolescence”
  • Best Actress in a Limited or Anthology Series or Movie - Cristin Milioti pentru rolul din „The Penguin”
  • Best Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie - Owen Cooper pentru rolul din „Adolescence”
  • Best Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie - Erin Doherty pentru rolul din „Adolescence”
  • Best Actress in a Comedy Series - Jean Smart pentru rolul din „Hacks”
  • Best Actor in a Comedy Series - Seth Rogen pentru rolul din „The Studio”
  • Best Supporting Actress in a Comedy Series - Hannah Einbinder pentru rolul din „Hacks”
  • Best Supporting Actor in a Comedy Series - Jeff Hiller pentru rolul din „Somebody Somewhere”
  • Best Writing for a Drama Series - Dan Gilroy, „Andor”
  • Best Writing for a Limited or Anthology Series or Movie - Jack Thorne, Stephen Graham, „Adolescence”
  • Best Writing for a Comedy Series - Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez, „The Studio”
  • Best Directing for a Comedy Series - Seth Rogen, „The Studio”
  • Best Directing for a Drama Series - Adam Randall, „Slow Horses”
  • Best Directing for a Limited or Anthology Series or Movie - Philip Barantini, „Adolescence”

