Berlinala 2018. „Nu mă atinge-mă” al Adinei Pintilie, premiat cu „Ursul de aur”

„Touch Me Not/ Nu mă atinge-mă” regizat de Adina Pintilie a fost desemnat cel mai bun lungmetraj de debut la gala premiilor celei de-a 68-a ediţie a Festivalului de Film de la Berlin. De asemenea, a primit și marele trofeu al festivalului, „Ursul de aur”.

ACTUALIZARE. Lungmetrajul Alinei Pintilie a luat și premiul „Ursul de Aur”.

Regizorul Călin Peter Netzer, membru al juriului care a acordat acest trofeu, a fost cel care a anunţat câştigătorul la gala care are loc sâmbătă la Berlin.

Pelicula - cu Tomas Lemarquis („X-Men: Apocalypse”) şi Laura Benson („Someone Else in the Evening”) în distribuţie şi produs de Manekino Film (România) - a avut premiera joi, în cadrul festivalului.

„Nu mă atinge-mă”, scris şi regizat de Adina Pintilie, este o investigaţie asupra dorinţei cronice a omului de atingere, de contact, în diversele sale faţete. O femeie şi doi bărbaţi, în căutarea intimităţii. Singurătăţile lor se întâlnesc din întâmplare sau nu, într-o încercare deznădăjduită de a avea contact.

Filmul a fost apreciat de critica de specialitate, ca impresionant prin inteligenţă, încredere în sine şi originalitate.

