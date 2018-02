Filmul experimental „Touch me not” al regizoarei Adina Pintilie a speriat reprezentanții presei la Berlinală

Cu nuditate și sex, filmul experimental „Touch Me Not” a speriat mulți reprezentanți ai mass-media la Berlinală, informează publicația germană Focus. În filmul regizoarei Adina Pintilie se pot urmări diferiți oameni și practicile lor sexuale.

Foto: Facebook

Potrivit publicației germane, mai mulți spectatori și jurnaliști au părăsit sala la scurt timp de la începerea proiecției. Cei care au rămas au apreciat însă filmul, răsplătind artista cu ropote de aplauze.

Amestecul de scene de joc și de documentare pare a fi un experiment psihoterapeutic - limitele rușinii nu sunt reduse cu atenție, sunt pur și simplu distruse. Adina Pintilie a spus, despre film: „Am vrut să aflu ce este intimitatea, este o cercetare, a fost un proces lung. În cele din urmă a fost o poveste de dragoste de șapte ani pentru noi toți”. „Există o plasă de siguranță în ficțiune, nu am avut asta, am lucrat autentic, am dezvoltat relații interpersonale și toți participanții și-au deschis cu adevărat sufletul”, a completat artista.

