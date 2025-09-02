Live TV

Cum va fi vremea până pe 29 septembrie. Estimările meteorologilor pentru primele săptămâni de toamnă

Luna septembrie aduce temperaturi mai ridicate decât cele obişnuite în aeastă perioadă, la nivelul întregii ţări, anunță meteorologii. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 01 - 29 septembrie.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vestul teritoriului, iar în rest va fi în general deficitar, mai ales în regiunile nordice şi centrale.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii ţări.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi uşor deficitare la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Săptămâna 15.09.2025 – 22.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în regiunile nord-estice şi local în cele centrale şi sud-estice, iar în rest va fi uşor deficitar.

Săptămâna 22.09.2025 – 29.09.2025

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sudice.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

