Video Ger extrem în România la început de februarie: ANM anunță minime de până la -15°C și schimbări bruște de temperatură

Data publicării:
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Debutul lunii februarie va aduce o răcire accentuată în toată țara, cu maxime negative în nord-est și minime geroase de până la -15°C în depresiuni. Elena Mateescu, director ANM, a declarat în direct la Digi24 că nu vor lipsi ninsorile la altitudini de 1.500 m, în timp ce în zonele joase vor predonima ploile.

„Astăzi, posibil și mâine, să mai consemnăm valori de temperaturi ușor în creștere, mai ales în partea de sud și sud-est a țării, 14–15°C, cu o maximă în Capitală în jurul a 10–11°C, însă nu vor lipsi și precipitațiile. Dacă vorbim de temperaturi pozitive, precipitații predominant sub formă de ploaie în zonele mai joase de relief, astăzi, în mod deosebit în Banat, în Crișana, Maramureș, Transilvania, dar și în partea de nord a Moldovei și în Dobrogea”, a declarat directorul ANM.

Cu siguranță, la altitudini mai mari de 1.500 m, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, pentru că în zona montană temperaturile sunt foarte coborâte și, nu în ultimul rând, și minimele sunt, de asemenea, negative, pentru că urmează o noapte cu valori, la scara întregii țări, la nivelul minimelor, între minus 4 și minus 6°C.

Debutul lunii februarie va aduce o scădere semnificativă a temperaturilor.

„Vorbim de o vreme rece pe parcursul zilelor, pentru că și maximele vor fi în coborâre semnificativă comparativ cu ceea ce am înregistrat în aceste zile. Vorbim de maxime care, mai ales în Moldova, vor coborî până la minus 7–10°C în nordul Moldovei, cu valori ușor pozitive în partea de vest a țării. Însă minimele vor deveni treptat negative”, a explicat Elena Mateescu.

Vor caracteriza o vreme geroasă, pentru că nopțile și diminețile vor fi foarte reci, spre minus 10–1°C, și este posibil ca în depresiuni să consemnăm valori chiar de până la minus 15°C, cel puțin până în jurul datei de 4 februarie.

ANM anunță că luna februarie va fi caracterizată de ninsori și precipitații, în mod deosebit în partea de nord, centru și est a teritoriului.

„Cu siguranță vom vorbi de ninsori, dar și de precipitații mixte. Pe măsură ce regimul de temperaturi va coborî, acestea se vor transforma treptat în precipitații sub formă de ninsoare”, a mai spus Mateescu.

Editor : Ș.A.

