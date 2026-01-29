Live TV

Analiză Cum se transformă Ucraina în câmpul de luptă electoral al Ungariei. „Este strategia finală de supraviețuire pentru Viktor Orban”

Data publicării:
Viktor Orban
Viktor Orban. Foto: Profimedia Images
Din articol
Ascensiunea lui Magyar, doar o parte a crizei De la veto-urile UE la încadrarea existențială Péter Magyar ca „reprezentant străin” Ideologia națiunii asediate Dublarea polarizării

Cu alegerile din Ungaria care se apropie și partidul său în urmă, Viktor Orbán transformă Ucraina într-o armă de campanie, prezentând votul ca o alegere între „război și pace”.

Viktor Orbán este încolțit, iar Ucraina a devenit arma centrală în strategia sa de supraviețuire politică. Cu alegerile parlamentare din 12 aprilie la mai puțin de trei luni distanță și partidul său Fidesz în urma partidului Tisza al lui Péter Magyar cu două cifre, premierul Ungariei a abandonat campania electorală convențională în favoarea unui război politic total, comentează Kyiv Post care preia o analiză TVPWorld.

Pe 26 ianuarie 2026, Orbán l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei și a afirmat că Kievul se amestecă în alegerile din Ungaria.

„Serviciile noastre de securitate națională au evaluat acest ultim atac ucrainean și au stabilit că ceea ce s-a întâmplat face parte dintr-o serie coordonată de măsuri ucrainene de amestec în alegerile din Ungaria”, a spus el, deși nu a oferit dovezi pentru afirmațiile sale.

Afirmația centrală a lui Orbán este că maghiarii au de ales între război și pace, avertizând în mod explicit că, dacă adversarii săi vor câștiga, copiii maghiari vor fi „duși la război ca soldați” pentru a lupta în Donbas.

„Ucraina a devenit strategia finală de supraviețuire a lui Orbán, în principal deoarece contractul social care i-a susținut guvernarea din 2010, bazat pe prosperitate, competență și autoritate morală, s-a prăbușit”, comentează TVP World.

Citește și

Ministrul Sibiha către Orban: „Stăpânul dumneavoastră de la Moscova nu va rezista 100 de ani, chiar dacă i-ați dona toate organele”

Ascensiunea lui Magyar, doar o parte a crizei

Pentru prima dată din 2010, partidul național-conservator Fidesz al lui Orbán se află în urma principalului partid de opoziție, Tisza, o nouă mișcare centristă și anticorupție condusă de Péter Magyar, care, potrivit unui sondaj Median recent, a obținut 51% față de 39% pentru Fidesz, o marjă care ar distruge majoritatea absolută a Fidesz și ar putea pune capăt mandatului de 16 ani al lui Orbán.

Dar ascensiunea lui Magyar este doar o parte a crizei. Conform datelor Eurostat pentru 2024-2025, Ungaria are acum cel mai scăzut nivel de trai al gospodăriilor din Uniunea Europeană, consumul individual real fiind de doar 72% din media UE. Economia a stagnat pe tot parcursul anului 2025, cu o creștere a PIB-ului de aproape 0,5%.

Mai rău încă, imaginea Fidesz ca apărător al valorilor familiei s-a prăbușit în urma unui scandal tot mai amplu de abuzuri asupra copiilor, centrat pe un centru de corecție pentru copii din Budapesta. Criza a început când s-a aflat că președinta Katalin Novák, aliniată la Orbán, a grațiat un bărbat condamnat pentru mușamalizarea abuzurilor într-o instituție de stat. Cu prosperitatea compromisă, moralitatea distrusă și competența pusă la îndoială, Ucraina umple acum vidul.

De la veto-urile UE la încadrarea existențială

Transformarea Ucrainei de către Orbán dintr-o problemă de politică externă într-o armă politică internă a fost metodică și de lungă durată, dar s-a accelerat brusc în 2024 și 2025, când Péter Magyar a apărut ca un adversar credibil. La nivelul UE, Orbán stabilise deja un model de utilizare a Ucrainei ca pârghie.

În decembrie 2022, el a vetat un pachet de împrumuturi UE în valoare de 18 miliarde de euro pentru Ucraina, înainte de a-l ridica câteva zile mai târziu, ca parte a unui acord mai amplu. În decembrie 2023, el a permis deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina, părăsind sala în timpul votului, blocând în același timp un pachet separat de ajutor în valoare de 50 de miliarde de euro.

Modelul era consecvent: amenințarea cu veto-ul, obținerea de concesii, apoi acceptarea unor soluții legale care păstrau o narativă de rezistență pe plan intern. Ce s-a schimbat odată cu ascensiunea lui Magyar a fost faptul că acest obstrucționism față de UE a fost reorientat pentru a mobiliza nucleul de susținători ai Fidesz. Ucraina a încetat să mai fie o monedă de schimb la Bruxelles și a devenit o temă permanentă de campanie.

Schimbarea anti-Ucraina a fost consolidată prin „consultări naționale” repetate, un instrument pe care Orbán îl folosește de mult timp pentru a-și asigura sprijinul popular. Consultările anterioare prezentau Ucraina ca un risc economic și de securitate, în timp ce cel mai recent chestionar național îndeamnă alegătorii să se opună continuării finanțării UE pentru Kiev, menținând războiul permanent prezent în politica internă maghiară.

Pe 23 ianuarie, Orbán a numit Ucraina un actor ostil: „Ucrainenii vor participa activ la campania maghiară, deoarece au un interes direct în schimbarea guvernului din Ungaria”. O zi mai târziu, el a mers mai departe: „Ucrainenii au trecut la ofensivă. Ei lansează amenințări și se amestecă în mod deschis în alegerile maghiare.” Două zile mai târziu, ambasadorul ucrainean a fost convocat.

Citește și

Președintele Ungariei a stabilit data alegerilor care ar putea pune capăt guvernării Orban. Ce arată cele mai recente sondaje de opinie

Péter Magyar ca „reprezentant străin”

Orbán îl prezintă pe Péter Magyar nu doar ca pe un rival, ci ca pe un reprezentant străin „pro-Bruxelles și pro-Ucraina”, folosind atacuri extrem de personalizate pentru a-l asocia pe liderul opoziției cu narațiunea războiului. În discursuri și în mass-media aliniată statului, Magyar este descris în mod repetat ca fiind candidatul „Bruxelles-ului și Kievului”, acuzat că are un „pact” secret cu Ucraina și prezentat ca un politician care „ar deschide imediat calea către război” dacă ar fi ales.

Panourile publicitare ale guvernului și talk-show-urile au promovat același mesaj, avertizând că o victorie a lui Tisza ar însemna trimiterea soldaților maghiari pe front și luarea deciziilor naționale „la ordinele din străinătate”. Magyar a încercat să contracareze acest lucru afirmând că susține pacea și respingând în mod explicit recrutarea obligatorie, dar dominația mediatică a lui Orbán, canalizată prin conglomeratul KESMA, asigură că imaginea de „procurator străin” ajunge la majoritatea alegătorilor, în special în afara Budapestei.

Ideologia națiunii asediate

La baza acestui lucru se află ideologia de lungă durată a lui Orbán: Ungaria ca stat suveran asediat care luptă împotriva „colonizării UE”. El face paralele între tancurile sovietice din 1956 și sancțiunile financiare moderne, prezentând Bruxelles-ul ca noul Moscova. Într-un discurs recent, el a spus: „În 1956 au venit cu tancuri. Astăzi vin cu sancțiuni financiare”.

Prin încadrarea conflictului în acest mod, Orbán exploatează anxietățile istorice profund înrădăcinate în Ungaria cu privire la supraviețuirea națională și interferența externă, poziționându-se ca singurul lider capabil să apere „suveranitatea” Ungariei.

Ucraina este esențială pentru ca această poveste să funcționeze. În ianuarie 2026, Orbán a negat Ucrainei orice putere reală, declarând că „Ucraina a încetat să mai fie o țară suverană” și există doar pentru că Occidentul îi permite să existe. Dacă Ucraina este doar un instrument al Occidentului, atunci sprijinirea ei devine complicitate la ceea ce Orbán prezintă ca imperialism al UE, iar rezistența față de ea devine un act de autoapărare națională.

Dublarea polarizării

Strategia lui Orbán nu este concepută pentru a câștiga centrul politic; este un proiect menit să-i consolideze baza. Campania se concentrează pe zonele rurale și orașele mici, unde dominanța mass-media este cea mai eficientă. Prin saturarea acestor regiuni cu mesajul „război sau pace”, el urmărește să-și mobilizeze susținătorii de bază prin frică, asigurându-se că alegerile se vor desfășura în condițiile sale, și nu în funcție de starea economiei sau de colapsul sistemului de sănătate.

„În cele din urmă, Ucraina nu este obsesia lui Orbán; este ultimul instrument care îi mai rămâne pentru a se menține la putere. Dacă va câștiga alegerile din aprilie 2026, această strategie de escaladare extremă va fi validată ca o foaie de parcurs pentru supraviețuirea iliberală. Dacă va pierde, probabil că va fi utilizată o narațiune despre interferența Ucrainei și a Bruxelles-ului pentru a contesta legitimitatea rezultatului”, comentează TVP World.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
bancnote de 100 de lei
3
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
Natalia Morari. Foto Facebook
4
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Răsturnare de situație! Grecii au revăzut imaginile cu accidentul din Timiș și au dat verdictul: ”Nu se poate”
Digi Sport
Răsturnare de situație! Grecii au revăzut imaginile cu accidentul din Timiș și au dat verdictul: ”Nu se poate”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Hundreds of Thousands Take Part in The Banned Pride March - Budapest
Primarul Budapestei, pus sub acuzare pentru organizarea marșului Pride 2025. Ce susțin procurorii
Andrii Sibiha
Ministrul ucrainean de Externe îl consideră pe Orban „o amenințare pentru poporul maghiar”. Acuzațiile Budapestei la adresa Ucrainei
Russian-Hungarian talks.
„Romii ar trebui să curețe toaletele”. Un ministru ungar stârnește furie cu insulte rasiste în context electoral
v orban face un gest cu mana
Ungaria îl va convoca pe ambasadorul Ucrainei. Viktor Orban acuză încercări de amestec în alegerile din aprilie
Gas pipeline with Russian flag.
Țările UE au dat aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești. Care este termenul-limită și ce state s-au opus
Recomandările redacţiei
Lukoil
Lukoil a decis cui va vinde activele străine, în valoare de 22 de...
avocata adriana georgescu selfie
Avocata din PNL Sector 1 și falsul general SIE, prinși în flagrant de...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Ger extrem în România la început de februarie: ANM anunță minime de...
oameni pe strada
Instituțiile în care românii au cea mai mare încredere: Parlamentul e...
Ultimele știri
Reacția lui Ciprian Ciucu după ce consilierii PSD din CGMB au respins propunerea ca Bucureștiul să găzduiască Forumul Oraşelor 2027
Uniunea Europeană și Vietnam își ridică relațiile la nivel de parteneriat strategic global: „O bornă istorică”
Ministerul Finanţelor listează la BVB prima ediţie FIDELIS din 2026. Subscrieri de aproape 2 miliarde de lei la ediția din ianuarie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Balanță. Schimbări calculate și armonie regăsită. Cele mai bune luni ale anului
Cancan
BREAKING! Robert Stoica a fost găsit mort
Fanatik.ro
Ei sunt suporterii PAOK decedați în urma tragicului accident de la Lugojel. Toți aveau sub 30 de ani. Foto
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Gigi Becali i-a trezit la realitate pe Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu: „Vrăjeală! Nu aveți nicio ofertă!”
Adevărul
La birou ca pe front: paradoxul pensionării la 48 de ani în Armata Română
Playtech
„Am ieșit pe trapă, mama m-a salvat”. Mărturia cutremurătoare a unui supraviețuitor din accidentul din Timiș
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Este atât de nenorocit”. Românul a surprins pe toată lumea după Borussia Dortmund - Inter
Pro FM
Marc Anthony, din nou tată. Fostul soț al lui Jennifer Lopez așteaptă al optulea copil, al doilea alături de...
Film Now
Văduva lui Alan Rickman, declarații sfâșietoare la zece ani de la moartea lui: „Mai avea atâtea lucruri de...
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să...
Newsweek
Veste bună la pensie. Pensionarii beneficiază de un ajutor de 1.300 lei din martie. Cine se încadrează?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
David Faustino, Bud din Familia Bundy, despre lupta Christinei Applegate cu scleroza multiplă: "Vorbim des și...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN