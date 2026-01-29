Cu alegerile din Ungaria care se apropie și partidul său în urmă, Viktor Orbán transformă Ucraina într-o armă de campanie, prezentând votul ca o alegere între „război și pace”.

Viktor Orbán este încolțit, iar Ucraina a devenit arma centrală în strategia sa de supraviețuire politică. Cu alegerile parlamentare din 12 aprilie la mai puțin de trei luni distanță și partidul său Fidesz în urma partidului Tisza al lui Péter Magyar cu două cifre, premierul Ungariei a abandonat campania electorală convențională în favoarea unui război politic total, comentează Kyiv Post care preia o analiză TVPWorld.

Pe 26 ianuarie 2026, Orbán l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei și a afirmat că Kievul se amestecă în alegerile din Ungaria.

„Serviciile noastre de securitate națională au evaluat acest ultim atac ucrainean și au stabilit că ceea ce s-a întâmplat face parte dintr-o serie coordonată de măsuri ucrainene de amestec în alegerile din Ungaria”, a spus el, deși nu a oferit dovezi pentru afirmațiile sale.

Afirmația centrală a lui Orbán este că maghiarii au de ales între război și pace, avertizând în mod explicit că, dacă adversarii săi vor câștiga, copiii maghiari vor fi „duși la război ca soldați” pentru a lupta în Donbas.

„Ucraina a devenit strategia finală de supraviețuire a lui Orbán, în principal deoarece contractul social care i-a susținut guvernarea din 2010, bazat pe prosperitate, competență și autoritate morală, s-a prăbușit”, comentează TVP World.

Ministrul Sibiha către Orban: „Stăpânul dumneavoastră de la Moscova nu va rezista 100 de ani, chiar dacă i-ați dona toate organele”

Ascensiunea lui Magyar, doar o parte a crizei

Pentru prima dată din 2010, partidul național-conservator Fidesz al lui Orbán se află în urma principalului partid de opoziție, Tisza, o nouă mișcare centristă și anticorupție condusă de Péter Magyar, care, potrivit unui sondaj Median recent, a obținut 51% față de 39% pentru Fidesz, o marjă care ar distruge majoritatea absolută a Fidesz și ar putea pune capăt mandatului de 16 ani al lui Orbán.

Dar ascensiunea lui Magyar este doar o parte a crizei. Conform datelor Eurostat pentru 2024-2025, Ungaria are acum cel mai scăzut nivel de trai al gospodăriilor din Uniunea Europeană, consumul individual real fiind de doar 72% din media UE. Economia a stagnat pe tot parcursul anului 2025, cu o creștere a PIB-ului de aproape 0,5%.

Mai rău încă, imaginea Fidesz ca apărător al valorilor familiei s-a prăbușit în urma unui scandal tot mai amplu de abuzuri asupra copiilor, centrat pe un centru de corecție pentru copii din Budapesta. Criza a început când s-a aflat că președinta Katalin Novák, aliniată la Orbán, a grațiat un bărbat condamnat pentru mușamalizarea abuzurilor într-o instituție de stat. Cu prosperitatea compromisă, moralitatea distrusă și competența pusă la îndoială, Ucraina umple acum vidul.

De la veto-urile UE la încadrarea existențială

Transformarea Ucrainei de către Orbán dintr-o problemă de politică externă într-o armă politică internă a fost metodică și de lungă durată, dar s-a accelerat brusc în 2024 și 2025, când Péter Magyar a apărut ca un adversar credibil. La nivelul UE, Orbán stabilise deja un model de utilizare a Ucrainei ca pârghie.

În decembrie 2022, el a vetat un pachet de împrumuturi UE în valoare de 18 miliarde de euro pentru Ucraina, înainte de a-l ridica câteva zile mai târziu, ca parte a unui acord mai amplu. În decembrie 2023, el a permis deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina, părăsind sala în timpul votului, blocând în același timp un pachet separat de ajutor în valoare de 50 de miliarde de euro.

Modelul era consecvent: amenințarea cu veto-ul, obținerea de concesii, apoi acceptarea unor soluții legale care păstrau o narativă de rezistență pe plan intern. Ce s-a schimbat odată cu ascensiunea lui Magyar a fost faptul că acest obstrucționism față de UE a fost reorientat pentru a mobiliza nucleul de susținători ai Fidesz. Ucraina a încetat să mai fie o monedă de schimb la Bruxelles și a devenit o temă permanentă de campanie.

Schimbarea anti-Ucraina a fost consolidată prin „consultări naționale” repetate, un instrument pe care Orbán îl folosește de mult timp pentru a-și asigura sprijinul popular. Consultările anterioare prezentau Ucraina ca un risc economic și de securitate, în timp ce cel mai recent chestionar național îndeamnă alegătorii să se opună continuării finanțării UE pentru Kiev, menținând războiul permanent prezent în politica internă maghiară.

Pe 23 ianuarie, Orbán a numit Ucraina un actor ostil: „Ucrainenii vor participa activ la campania maghiară, deoarece au un interes direct în schimbarea guvernului din Ungaria”. O zi mai târziu, el a mers mai departe: „Ucrainenii au trecut la ofensivă. Ei lansează amenințări și se amestecă în mod deschis în alegerile maghiare.” Două zile mai târziu, ambasadorul ucrainean a fost convocat.

Președintele Ungariei a stabilit data alegerilor care ar putea pune capăt guvernării Orban. Ce arată cele mai recente sondaje de opinie

Péter Magyar ca „reprezentant străin”

Orbán îl prezintă pe Péter Magyar nu doar ca pe un rival, ci ca pe un reprezentant străin „pro-Bruxelles și pro-Ucraina”, folosind atacuri extrem de personalizate pentru a-l asocia pe liderul opoziției cu narațiunea războiului. În discursuri și în mass-media aliniată statului, Magyar este descris în mod repetat ca fiind candidatul „Bruxelles-ului și Kievului”, acuzat că are un „pact” secret cu Ucraina și prezentat ca un politician care „ar deschide imediat calea către război” dacă ar fi ales.

Panourile publicitare ale guvernului și talk-show-urile au promovat același mesaj, avertizând că o victorie a lui Tisza ar însemna trimiterea soldaților maghiari pe front și luarea deciziilor naționale „la ordinele din străinătate”. Magyar a încercat să contracareze acest lucru afirmând că susține pacea și respingând în mod explicit recrutarea obligatorie, dar dominația mediatică a lui Orbán, canalizată prin conglomeratul KESMA, asigură că imaginea de „procurator străin” ajunge la majoritatea alegătorilor, în special în afara Budapestei.

Ideologia națiunii asediate

La baza acestui lucru se află ideologia de lungă durată a lui Orbán: Ungaria ca stat suveran asediat care luptă împotriva „colonizării UE”. El face paralele între tancurile sovietice din 1956 și sancțiunile financiare moderne, prezentând Bruxelles-ul ca noul Moscova. Într-un discurs recent, el a spus: „În 1956 au venit cu tancuri. Astăzi vin cu sancțiuni financiare”.

Prin încadrarea conflictului în acest mod, Orbán exploatează anxietățile istorice profund înrădăcinate în Ungaria cu privire la supraviețuirea națională și interferența externă, poziționându-se ca singurul lider capabil să apere „suveranitatea” Ungariei.

Ucraina este esențială pentru ca această poveste să funcționeze. În ianuarie 2026, Orbán a negat Ucrainei orice putere reală, declarând că „Ucraina a încetat să mai fie o țară suverană” și există doar pentru că Occidentul îi permite să existe. Dacă Ucraina este doar un instrument al Occidentului, atunci sprijinirea ei devine complicitate la ceea ce Orbán prezintă ca imperialism al UE, iar rezistența față de ea devine un act de autoapărare națională.

Dublarea polarizării

Strategia lui Orbán nu este concepută pentru a câștiga centrul politic; este un proiect menit să-i consolideze baza. Campania se concentrează pe zonele rurale și orașele mici, unde dominanța mass-media este cea mai eficientă. Prin saturarea acestor regiuni cu mesajul „război sau pace”, el urmărește să-și mobilizeze susținătorii de bază prin frică, asigurându-se că alegerile se vor desfășura în condițiile sale, și nu în funcție de starea economiei sau de colapsul sistemului de sănătate.

„În cele din urmă, Ucraina nu este obsesia lui Orbán; este ultimul instrument care îi mai rămâne pentru a se menține la putere. Dacă va câștiga alegerile din aprilie 2026, această strategie de escaladare extremă va fi validată ca o foaie de parcurs pentru supraviețuirea iliberală. Dacă va pierde, probabil că va fi utilizată o narațiune despre interferența Ucrainei și a Bruxelles-ului pentru a contesta legitimitatea rezultatului”, comentează TVP World.

