Uniunea Europeană și Vietnam își ridică relațiile la nivel de parteneriat strategic global: „O bornă istorică”

Vietnamul și Uniunea Europeană și-au consolidat relațiile diplomatice, ridicându-le la nivel de parteneriat strategic global, într-un moment marcat de tensiuni comerciale internaționale și taxe vamale crescute în SUA. Decizia are ca scop aprofundarea cooperării în domenii precum comerțul, energia verde, tehnologia și securitatea, relatează Agerpres.

Demersul diplomatic nu presupune angajamente obligatorii, dar are o greutate politică într-un moment în care UE şi Vietnamul încearcă să-şi extindă şi să-şi aprofundeze relaţiile, în contextul în care amândouă se confruntă cu taxe mai mari pe exporturile lor în SUA, potrivit Reuters şi AFP.

Această consolidare reprezintă „o bornă istorică care subliniază marile realizări pe care cele două părţi le-au avut”, a declarat preşedintele vietnamez Luong Cuong la începutul întâlnirii cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, la Hanoi. Un acord de liber schimb între Vietnam şi blocul de 27 de ţări a intrat în vigoare în 2020.

Antonio Costa, care a ajuns la Hanoi după ce UE a încheiat un acord comercial cu India marţi, a declarat că parteneriatul consolidat „evidenţiază importanţa pe care o ataşăm regiunii şi rolului în creştere al Vietnamului”. Potrivit lui Costa, cele două părţi „pot face mai mult în domeniul comerţului, energiei verzi, dezvoltării economiei, securităţii şi apărării”.

„Ne ridicăm relaţiile la cel mai înalt nivel, un parteneriat strategic global”, a subliniat Antonio Costa.

Ridicarea relaţiilor cu Vietnamul la cel mai înalt nivel, la fel ca şi cele cu SUA sau China, implică, de obicei, mai multe întâlniri la nivel înalt. Se aşteaptă ca acest lucru să genereze mai multă cooperare între Hanoi şi Bruxelles în mai multe domenii, inclusiv minerale rare şi tehnologie, potrivit unui draft de acord consultat de Reuters.

Acordul intervine la mai puţin de o săptămână după ce Partidul Comunist Vietnamez a confirmat reconfirmarea secretarului general To Lam în postul de principal lider al ţării, susţinând viziunea unei ample schimbări bazate pe creştere, notează AFP.

Vietnam şi UE au semnat un acord de liber-schimb în 2019, iar tranzacţiile între cele două economii au crescut de atunci cu circa 40%.

Dar excedentul în creştere al Hanoiului cu blocul comunitar i-a iritat pe liderii europeni, care au cerut înlăturarea barierelor netarifare asupra produselor UE, precum automobilele.

Vietnamul a înregistrat o creştere de 8% anul trecut, în pofida noilor drepturi vamale impuse de principala sa piaţă de export, SUA.

Confruntată cu incertitudinea comercială globală, ţara din Asia de Sud-Est este în căutarea unor noi pieţe de desfacere în afara principalilor săi parteneri comerciali, SUA şi China.

Cu prilejul congresului bianual al Partidului Comunist de săptămâna trecută, partidul a ridicat afacerile externe la rang de funcţiune naţională „esenţială”, alături de apărarea naţională şi securitatea internă.

Întărirea legăturilor cu UE se înscrie în eforturile Hanoiului „pentru a-şi diversifica piaţa de export dincolo de SUA”, a declarat Khang Vu, specialist în Vietnam şi cercetător invitat la Universitatea din Boston.

„Vietnamul vrea să menţină un mediu internaţional deschis comerţului şi UE poate contribui”, a explicat el.

Editor : Ș.A.