Avocata din PNL Sector 1 și falsul general SIE, prinși în flagrant de DNA, au fost reținuți. Promiteau că pot interveni la nivel înalt

Avocata Adriana Georgescu este și membră PNL Sector 1. Sursă foto: Facebook
Care sunt acuzațiile procurorilor

Avocata din PNL Sector 1, Adriana Georgescu, și falsul general SIE prinși în flagrant de Direcția Națională Anticorupție (DNA) au fost reținuți și urmează să afle în cursul zilei de joi, 29 ianuarie, dacă vor fi arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile. Reamintim că cei doi i-ar fi promis unui afacerist că îl pot ajuta să scape de două dosare penale, prin intervenții la magistrați. 

Afaceristul Jean-Paul Tucan atrage încă un dosar de trafic de influență, după ce, în septembrie 2025, procurorii DNA au prins în flagrant un bărbat care se dădea drept „șeful procurorilor europeni” și care îi promitea că îl va ajuta să scape de un dosar penal (detalii, aici).

De data asta, lui Jean-Paul Tucan i s-ar fi cerut 500.000 de euro de către Adriana Georgescu, avocată și membră PNL Sector 1, dar și de către un alt bărbat care s-ar fi dat drept general din cadrul Serviciului de Informații Externe (SIE), potrivit unor surse Digi24.ro.

  • Potrivit informațiilor din presă, Jean Paul Tucan a fost trimis în judecată de Parchetul European pentru că ar fi deturnat fonduri europene destinate unui port turistic de agrement pentru a-și construi un imobil. Tucan mai este cercetat de DNA într-un alt dosar. 

Adriana Georgescu a fost reținută de procurorii DNA, fiind acuzată de trafic de influență, iar Curtea de Apel București urmează să decidă dacă va fi arestată preventiv. 

Care sunt acuzațiile procurorilor

Adriana Georgescu i-ar fi solicitat afaceristului, inițial (în octombrie 2025), 5.000 de euro, cu promisiunea că ar putea interveni pe lângă persoane cu funcții importante în Administrația Prezidențială și în Guvern, dar și pe lângă magistrați, pentru a-i soluționa favorabil dosarele penale care îl vizează pe Tucan.

  • În același timp, potrivit comunicatului inițial, Adriana Georgescu s-ar fi lăudat atunci că ar avea acces la ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, care l-ar fi ajutat pe afacerist să își finalizeze proiectele din Constanța dar și să îi angajeze o persoană apropiată într-o companie națională. 

În noiembrie 2025, Adriana Georgescu i-ar fi cerut lui Tucan o sumă cuprinsă între 100.000 de euro și 1.000.000 de euro pentru campania electorală a unuia dintre candidații la Primăria Capitalei, potrivit surselor Digi24.ro. 

Banii nu au fost trimiși atunci, însă, ulterior, în ianuarie 2026, în schemă ar fi intrat și Gheorghe Iscru, un om care s-ar fi dat drept general SIE, potrivit surselor Digi24.ro.

Acesta, la îndemnul Adrianei Georgescu, i-ar fi cerut afaceristului Jean Paul Tucan să îi dea 500.000 de euro pentru a-l ajuta să scape de cele două dosare penale.

 Cei doi se lăudau, potrivit comunicatului oficial, că pot interveni pe lângă magistrați din Tribunalul București, dar și pe lângă șeful DNA, Marius Voineag, pentru a-l scăpa de dosare penale pe Tucan. 

Primele două tranșe de bani, din cei 500.000 de euro, ar fi fost dați pe 28 ianuarie, data la care procurorii DNA au organizat flagrantul.

Adriana Georgescu a fost, în trecut, consilier local PNL Sector 1, iar în prezent nu „ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei”, după cum au arătat liberalii.

„PNL Sector 1 va respecta strict prevederile statutare și legale, iar imediat ce va exista un comunicat oficial al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Adriana Georgescu va fi suspendată din calitatea de membru al Partidului Național Liberal, conform procedurilor interne”, a transmis PNL Sector 1.

