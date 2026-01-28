Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu centrez, eu dau cu capul”

Elena Lasconi a demisionat de la șefia filialei USR Câmpulung. Contactată de Digi24.ro, aceasta a declarat că nu ar fi avut timp să se ocupe atât de filială, cât și de primărie. „Eu centrez, eu dau cu capul”, a spus fosta președintă USR. În luna mai 2025, aceasta demisiona de la șefia partidului, după ce a pierdut sprijinul formațiunii în cursa pentru Cotroceni.

Fosta președintă USR, Elena Lasconi, a demisionat de la șefia filialei Câmpulung. Aceasta a declarat pentru Digi24.ro că a luat decizia pentru că nu ar mai fi avut timp să se ocupe atât de filială, cât și de primărie.

„Am stat și câte 13 ore la primărie. Nu am viceprimar, nu am city manager, mai e și perioada de austeritate. Eu centrez, eu dau cu capul. Am făcut asta pentru că pur și simplu nu am timp. E un job cu normă întreagă asta cu funcția de președinte”, a declarat Elena Lasconi.

Aceasta susține că nu ar fi vorba de vreun conflict în interiorul partidului, în contextul în care presa locală a scris că demisia vine după tensiuni interne, care au pornit de la felul în care a fost gestionată problema deszăpezirii în sezonul rece.

Elena Lasconi a ocupat și funcția de președintă a USR, din iunie 2024, după plecarea lui Cătălin Drulă. Aceasta a demisionat anul trecut, după primul tur al alegerilor prezidențiale și după ce a pierdut sprijinul partidului, care l-a susținut în cursa pentru Cotroceni pe Nicușor Dan.

Editor : A.G.