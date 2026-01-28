Live TV

Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu centrez, eu dau cu capul”

Data publicării:
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Elena Lasconi. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Elena Lasconi a demisionat de la șefia filialei USR Câmpulung. Contactată de Digi24.ro, aceasta a declarat că nu ar fi avut timp să se ocupe atât de filială, cât și de primărie. „Eu centrez, eu dau cu capul”, a spus fosta președintă USR. În luna mai 2025, aceasta demisiona de la șefia partidului, după ce a pierdut sprijinul formațiunii în cursa pentru Cotroceni. 

Fosta președintă USR, Elena Lasconi, a demisionat de la șefia filialei Câmpulung. Aceasta a declarat pentru Digi24.ro că a luat decizia pentru că nu ar mai fi avut timp să se ocupe atât de filială, cât și de primărie. 

„Am stat și câte 13 ore la primărie. Nu am viceprimar, nu am city manager, mai e și perioada de austeritate. Eu centrez, eu dau cu capul. Am făcut asta pentru că pur și simplu nu am timp. E un job cu normă întreagă asta cu funcția de președinte”, a declarat Elena Lasconi. 

Aceasta susține că nu ar fi vorba de vreun conflict în interiorul partidului, în contextul în care presa locală a scris că demisia vine după tensiuni interne, care au pornit de la felul în care a fost gestionată problema deszăpezirii în sezonul rece.

Elena Lasconi a ocupat și funcția de președintă a USR, din iunie 2024, după plecarea lui Cătălin Drulă. Aceasta a demisionat anul trecut, după primul tur al alegerilor prezidențiale și după ce a pierdut sprijinul partidului, care l-a susținut în cursa pentru Cotroceni pe Nicușor Dan. 

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Natalia Morari. Foto Facebook
3
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
4
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale...
"E în stare de șoc!" Cuvintele repetate obsesiv de unul dintre supraviețuitorii accidentului din județul Timiș
Digi Sport
"E în stare de șoc!" Cuvintele repetate obsesiv de unul dintre supraviețuitorii accidentului din județul Timiș
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Constantin Rădulescu
Liderul PSD Vâlcea: „Ideea mea este să plece PNL şi USR, şi să guvernăm noi. Suntem politicieni foarte experimentaţi şi abili”
radu miruta la o sedinta
Miruţă, atac la PSD: Suntem în sfârşit pe un drum mai corect pentru buget. Vom reuşi deplin după ce înlocuim pilele cu meritocraţia
medicamente pastile
Un nou regulament UE pentru pacienții care au nevoie de medicamente critice. Cum vor avea acces la tratamentul necesar
BUCURESTI - PARLAMENT - SEDINTA BIROULUI POLITIC NATIONAL - PNL
Rareș Bogdan iese la rampă: europarlamentarul e nemulțumit de conducerea PNL și de apropierea de USR. „Nu mai e cazul să tac”
Fostul ministrul al Muncii, social-democratul Marius Budăi.
Marius Budăi spune că PSD ar vrea un Guvern fără Ilie Bolojan și USR: „Nu vom rămâne în orice condiții”
Recomandările redacţiei
Untitled
Noi date în ancheta accidentului în care au murit 7 oameni. Droguri...
pădure baile felix
Dosar penal după defrișările ilegale în pădurea din Băile Felix...
Donald Trump
Mesaj de avertisment al lui Donald Trump pentru Iran: „Timpul se...
soare la apus iarna
Meteorologii anunță ce se va întâmpla cu vremea în februarie: „O lună...
Ultimele știri
Sondaj: Ce vor românii în 2026? Creșterea veniturilor și încheierea războiului din Ucraina, în topul clasamentului
Fostul deputat Ilie Niţă, anchetat în 2018 pentru instigare la abuz în serviciu, hirotonit preot. „Chemarea sa e izvorâtă din vocaţie”
Ilie Bolojan, primit de Friedrich Merz, la Berlin. Cine face parte din delegația care îl însoțește pe premier
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Fanatik.ro
Pot aduce muncitorii asiatici virusul mortal Nipah în România? Dr. Virgil Musta, despre focarul apărut în...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Lovitură pentru Gigi Becali: a venit motivarea deciziei în procesul pentru palmares dintre FCSB și Steaua!
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Harta chiriilor din București în 2026: prețuri actualizate pentru garsoniere și apartamente cu 2 și 3 camere
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte...
Pro FM
Robbie Williams, confesiuni dureroase din perioada Take That: „Eram atât de deprimat încât dădeam pe gât o...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Cheltuielile cu pensiile s-au mărit cu 9.000.000.000€ în 2 ani. Creșterile de pensie, în pericol și în 2027
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN