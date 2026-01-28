Live TV

Video Noi date în ancheta accidentului în care au murit 7 oameni. Droguri găsite în microbuzul suporterilor PAOK Salonic

Data actualizării: Data publicării:
Untitled
Șapte persoane au murit, marţi, într-un accident în judeţul Timiş.

Anchetatorii au descoperit noi date care ar putea elucida ce s-a întâmplat în cazul accidentului din județul Timiș, soldat cu șapte morți și trei răniți. Potrivit unor surse citate de Digi24, au fost descoperite droguri în microbuzul implicat în coliziune. Polițiștii încearcă acum să refacă filmul tragediei.

 

Din primele informații citate de Digi24, anchetatorii iau în calcul inclusiv varianta consumului de substanțe interzise în cazul accidentului grav din județul Timiș. În urma cercetării la fața locului, polițiștii ar fi găsit în vehicul mai multe plicuri care conțineau substanțe interzise, iar ancheta se desfășoară acum și în această direcție, pentru a stabili cui aparțineau și dacă vreuna dintre persoanele aflate în microbuz le-ar fi consumat înainte de producerea accidentului.

În paralel, oamenii legii analizează, secundă cu secundă, imaginile surprinse de camerele de supraveghere, pentru a reconstrui dinamica tragediei. Ancheta urmărește să lămurească motivele pentru care șoferul nu a revenit pe banda sa de mers și a intrat în coliziune frontală cu un tir care circula din sens opus.

În imaginile surprinse de o cameră de bord se observă cum șoferul a intrat în depășire și, deși are timp să reintre pe banda de sens, schimbă în mod bizar direcția și se lovește frontal de un TIR. 

Unul dintre cei trei supraviețuitori a mărturisit unui medic că volanul microbuzului s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului de asistență pentru menținerea benzii de rulare, relatează Protothema și ERTnews.

„Volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului Lane Assist (n.red - sistemul de asistență pentru menținerea benzii de rulare)”, a declarat medicul. 

„Am vorbit cu doi dintre cei trei (răniți). Pacientul care se simte cel mai bine dintre toți și are leziuni mai ușoare, are câteva fracturi la membrele inferioare, mi-a spus că s-a întâmplat ceva cu sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație. A avut loc o depășire, sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație s-a blocat și a blocat volanul, a pierdut controlul mașinii pentru că s-a întâmplat ceva cu sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație. Sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație s-a activat și șoferul nu a mai putut readuce mașina pe traiectorie”, a mai afirmat acesta.

Sunt luate în calcul mai multe ipoteze, inclusiv o posibilă eroare umană, dar și varianta unei defecțiuni tehnice a microbuzului. Toate datele strânse până în prezent sunt analizate într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
2
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Natalia Morari. Foto Facebook
3
Fosta jurnalistă Natalia Morari a primit actul care confirmă interdicția în spațiul UE...
Groenlanda / Insulele Virgine Americane / Donald Trump
4
„Sper să nu li se întâmple același lucru și lor”: Ce mesaj au pentru Groenlanda...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
5
Avertismentul ANM: nou episod de vreme rece, de vineri până în primele zile ale...
"E în stare de șoc!" Cuvintele repetate obsesiv de unul dintre supraviețuitorii accidentului din județul Timiș
Digi Sport
"E în stare de șoc!" Cuvintele repetate obsesiv de unul dintre supraviețuitorii accidentului din județul Timiș
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accident
Accident grav între două TIR-uri și un autoturism în Timiș. Unul dintre șoferi, un bărbat de 63 de ani, a murit
Interventie pompieri la un accident
Intervenție cu 18 pompieri la un accident rutier mortal unde o mașină a luat foc
accident rutier
Accident cu 3 morți și 4 răniți în Timiș. Un camion a intrat pe contrasens și a lovit patru autoturisme
masina politie, ideal pentru accidente
O mașină condusă de un șofer băut a fost lovită de tren
accident-mortal-timis
Grav accident în Timiș. Cinci oameni au murit și un copil a fost rănit
Recomandările redacţiei
pădure baile felix
Dosar penal după defrișările ilegale în pădurea din Băile Felix...
Donald Trump
Mesaj de avertisment al lui Donald Trump pentru Iran: „Timpul se...
soare la apus iarna
Meteorologii anunță ce se va întâmpla cu vremea în februarie: „O lună...
Ilie Bolojan si Friedrich Merz
Ilie Bolojan, primit de Friedrich Merz, la Berlin. Cine face parte...
Ultimele știri
Sondaj: Ce vor românii în 2026? Creșterea veniturilor și încheierea războiului din Ucraina, în topul clasamentului
Fostul deputat Ilie Niţă, anchetat în 2018 pentru instigare la abuz în serviciu, hirotonit preot. „Chemarea sa e izvorâtă din vocaţie”
Iranul neagă negocierile cu SUA invocate de Donald Trump. „Nu pot avea loc în condiţii de ameninţare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
A ajuns piele și os, iar fanii nu-l mai recunosc pe stradă. Unde a fost surprins zilele trecute
Fanatik.ro
Pot aduce muncitorii asiatici virusul mortal Nipah în România? Dr. Virgil Musta, despre focarul apărut în...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Lovitură pentru Gigi Becali: a venit motivarea deciziei în procesul pentru palmares dintre FCSB și Steaua!
Adevărul
Teroare în Harkov. Un tren cu peste 200 de călători a fost bombardat de ruși: cinci morți și zeci de răniți
Playtech
Harta chiriilor din București în 2026: prețuri actualizate pentru garsoniere și apartamente cu 2 și 3 camere
Digi FM
Furie și disperare în Sicilia, după alunecările de teren care au lăsat oamenii fără case: "Ruşine să vă fie...
Digi Sport
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte...
Pro FM
Robbie Williams, confesiuni dureroase din perioada Take That: „Eram atât de deprimat încât dădeam pe gât o...
Film Now
Sydney Sweeney a vandalizat semnul Hollywood, agățând sutiene pe el în miez de noapte. Localnicii nu au fost...
Adevarul
Hotelul fantomă din inima munților, emblema stațiunii Poiana Mărului, o fostă „perlă” a Banatului Montan
Newsweek
Cheltuielile cu pensiile s-au mărit cu 9.000.000.000€ în 2 ani. Creșterile de pensie, în pericol și în 2027
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Ce se întâmplă exact cu organismul tău când consumi zilnic alimente fermentate. Le poți integra ușor la orice...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Matt Damon, despre momentul în care Clint Eastwood l-a pus la punct pe platourile de filmare: "Vrei să pierzi...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN