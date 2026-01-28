Anchetatorii au descoperit noi date care ar putea elucida ce s-a întâmplat în cazul accidentului din județul Timiș, soldat cu șapte morți și trei răniți. Potrivit unor surse citate de Digi24, au fost descoperite droguri în microbuzul implicat în coliziune. Polițiștii încearcă acum să refacă filmul tragediei.

Din primele informații citate de Digi24, anchetatorii iau în calcul inclusiv varianta consumului de substanțe interzise în cazul accidentului grav din județul Timiș. În urma cercetării la fața locului, polițiștii ar fi găsit în vehicul mai multe plicuri care conțineau substanțe interzise, iar ancheta se desfășoară acum și în această direcție, pentru a stabili cui aparțineau și dacă vreuna dintre persoanele aflate în microbuz le-ar fi consumat înainte de producerea accidentului. În paralel, oamenii legii analizează, secundă cu secundă, imaginile surprinse de camerele de supraveghere, pentru a reconstrui dinamica tragediei. Ancheta urmărește să lămurească motivele pentru care șoferul nu a revenit pe banda sa de mers și a intrat în coliziune frontală cu un tir care circula din sens opus.

În imaginile surprinse de o cameră de bord se observă cum șoferul a intrat în depășire și, deși are timp să reintre pe banda de sens, schimbă în mod bizar direcția și se lovește frontal de un TIR.

Unul dintre cei trei supraviețuitori a mărturisit unui medic că volanul microbuzului s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului de asistență pentru menținerea benzii de rulare, relatează Protothema și ERTnews.

„Volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza sistemului Lane Assist (n.red - sistemul de asistență pentru menținerea benzii de rulare)”, a declarat medicul.

„Am vorbit cu doi dintre cei trei (răniți). Pacientul care se simte cel mai bine dintre toți și are leziuni mai ușoare, are câteva fracturi la membrele inferioare, mi-a spus că s-a întâmplat ceva cu sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație. A avut loc o depășire, sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație s-a blocat și a blocat volanul, a pierdut controlul mașinii pentru că s-a întâmplat ceva cu sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație. Sistemul de asistență la menținerea benzii de circulație s-a activat și șoferul nu a mai putut readuce mașina pe traiectorie”, a mai afirmat acesta.

Sunt luate în calcul mai multe ipoteze, inclusiv o posibilă eroare umană, dar și varianta unei defecțiuni tehnice a microbuzului. Toate datele strânse până în prezent sunt analizate într-un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

