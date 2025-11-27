Live TV

ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Este posibil un plan de pace funcțional în Ucraina, cât timp Putin rămâne la putere?

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
Negruțiu Florin
Negruțiu Florin
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Toată lumea negociază cu toată lumea, mai puțin cu Rusia. Pentru că Rusia nu negociază. Vrea dictat. Asta cere de trei ani încoace, fără să schimbe o virgulă", afirmă Florin Negruțiu. „Dacă bazele păcii nu sunt sănătoase, reconstrucția Ucrainei nu poate începe. Și nu există nicio garanție că războiul nu se va întoarce oricând Putin va avea nevoie de el", completează Claudiu Pândaru.

Transcriptul discuției:

Claudiu Pândaru: Sunt din ce în ce mai aprinse discuțiile privind un plan de pace pentru Ucraina. Un plan care părea de neacceptat pentru Kiev, dar pe care liderii europeni încearcă să-l transforme într-un acord acceptabil pentru toate părțile. Nu știm, însă, ce vrea Rusia. Florin, de data asta, poate fi funcțional un plan de pace?

Florin Negruțiu: Te contrazic. Noi știm exact ce vrea Rusia. Dintre toate părțile implicate, Rusia e cea mai clară. Nu a schimbat nicio virgulă din planul cu care a început invazia: denazificare, demilitarizare, pacificare. Adică – Ucraina nu e stat, ucrainenii nu sunt popor, Ucraina trebuie să redevină Rusia, cu un regim-marionetă la Kiev. Practic, Putin vrea un Lukașenko la Kiev.

Câtă vreme Putin va fi în viață, pacea e imposibilă. El nu vrea negociere, ci dictat. Vrea o Rusie imperială, de secol 19, care încalcă regulile doar pentru că poate. Rusia cu sateliți: Belarus, Ucraina, poate și Moldova. Pentru Putin, dispariția URSS a fost cea mai mare catastrofă. Și atâta timp cât el – și ideologia lui – sunt în viață, pacea va fi o iluzie.

Claudiu Pândaru: Și, poate cel mai grav, dacă bazele unei încetări a focului nu sunt solide, nicio reconstrucție nu e posibilă. Nicio garanție reală nu există că, odată ce Putin își va rezolva problemele interne sau economice, nu va reporni războiul. Orice acord încheiat acum, fără garanții, e doar o pauză între două atacuri.

