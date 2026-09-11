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ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Are Luca Niculescu o șansă reală să formeze un guvern sau este doar o soluție de etapa?

Data publicării:
Claudiu Pândaru
Claudiu Pândaru
Jurnalist Digi24
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Jurnaliștii Digi24 Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu.

„Luca Niculescu este un profesionist, dar problema nu este omul, ci cine își asumă guvernarea din spatele lui", spune Florin Negruțiu. Claudiu Pândaru adaugă: „O astfel de nominalizare poate doar să amâne un deznodământ care se vede deja în Parlament: colaborarea PSD-AUR."

Transcriptul:

Claudiu Pândaru: Luca Niculescu, ultima variantă de premier pe care l-ar prefera președintele Nicușor Dan. Nu este un anunț public, sunt doar surse politice care spun că șeful statului i-ar fi informat, weekendul trecut, pe liderii partidelor că și l-ar dori pe domnul Niculescu și că ar vrea să construiască o majoritate în jurul lui.

Are Luca Niculescu o șansă? Sau președintele Nicușor Dan ori PSD-ul au șanse să construiască o majoritate care să susțină acest guvern la învestirea din Parlament?

Florin Negruțiu: Eu îl cunosc pe domnul Luca Niculescu. A fost și ziarist, a lucrat apoi în diplomație, este o persoană moderată, este un bun profesionist, se ocupă de dosarul OECD, de aderarea României la OECD.

Însă întrebarea pe care ți-o pun este: Luca Niculescu de la care partid este? Are domnul Niculescu un partid în spate? Din câte știu eu, nu.

Pun întrebarea asta pentru că, mai important decât premierul, mie mi se pare în momentul ăsta guvernarea. Cine guvernează? Cine este în spate? Care sunt partidele aflate în spate?

Pentru o guvernare ar trebui să existe și răspundere, și responsabilitate. Nu poți să faci o guvernare în afara partidelor.

Și atunci întrebarea este: de ce partidele nu-și asumă pe față guvernarea? De ce PSD și AUR, partidele care au dat jos guvernul, nu-și asumă pe față guvernarea? De ce au nevoie de un proxy?

De ce au nevoie de o față care să scoată toate castanele din foc, iar în spatele lui partidele să-și facă mendrele?

Dacă este ceva ce am învățat din aceste patru luni de criză politică, este că ar trebui să ieșim din această ipocrizie.

Ipocrizia este să găsim tot felul de soluții alternative, soluții surogat, în loc să acceptăm că de patru luni există o coaliție care funcționează și care se consolidează pas cu pas.

Am văzut săptămâna aceasta când PSD și AUR și-au împărțit televiziunea publică și radioul public. A fost o operațiune blitzkrieg în care și-au pus oamenii pe axa PSD-AUR.

CCR. Este o coaliție care funcționează. Este aceeași coaliție care a dat jos guvernul. Este aceeași coaliție care funcționează bine-mersi de patru luni în Parlament. Este aceeași coaliție care acaparează săptămânal câte o instituție, instituție cu instituție.

Este un preludiu pentru o viitoare guvernare. De ce să nu le dăm guvernarea, domnule președinte Nicușor Dan, mai devreme decât mai târziu?

Cred că soluția este la îndemâna președintelui, care se încăpățânează să considere PSD un partid pro-european și AUR un partid anti-european, când, de fapt, ele sunt două fețe ale aceleiași monede.

Claudiu Pândaru: Prin această nominalizare, dacă se va ajunge la ea, pentru că este un mare „dacă" — în weekend i-a informat pe șefii partidelor, a trecut aproape o săptămână și nu avem nicio urmare concretă — probabil că președintele încearcă, sub acest nume greu de refuzat din motive obiective de oricare dintre formațiunile politice, să obțină și o susținere sau un vot la liber din partea Partidului Național Liberal.

Așa ar putea trece un guvern.

Dar, la finalul zilei, nu ar fi decât o amânare. O amânare a unui deznodământ pe care tu l-ai descris puțin mai devreme.

Înțelegerea care funcționează acum în mod clar în Parlamentul României este între PSD și AUR.

Ce ne face să credem, sau mai ales ce îl face pe președintele Nicușor Dan să creadă, că nu va ajunge într-un punct în care nu va mai avea nicio carte de jucat și va fi doar un simplu spectator?

Nu că PSD și AUR nu vor guverna parlamentar, cu mâna cabinetului instalat la Palatul Victoria, această țară.

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