Direcția de Sănătate Publică a demarat o anchetă epidemiologică extinsă în Cluj-Napoca, după ce două cazuri de lepră au fost confirmate la un centru SPA din oraș. Acum, toți clienții care au trecut pe la salonul de masaj unde lucrau femeile sunt sfătuiți să meargă la medic, anunță Digi24.

„Fac apel la toți cetățenii care ne-au apelat în ultima perioadă ca, în cazul în care observă anumite modificări în ceea ce privește starea de sănătate, să se prezinte la Spitalul de Boli Infecțioase sau la Spitalul de Urgență pentru a fi monitorizați și pentru a fi supuși analizelor specifice”, a declarat Maria Forna, prefect de Cluj.

Între timp alte două femei, angajate la același centru SPA au fost internate preventiv pentru supraveghere medicală. Două colege ale femeilor care au fost depistate săptămâna trecută cu lepră au fost și ele internate la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Acestea vor fi supuse unor teste pentru a vedea dacă au contactat și ele această boală sau nu.

Cele două surori, care au fost diagnosticate inițial, răspund la tratament și vor fi externate.

„Este o perioadă de 12 luni de tratament. Ele vor fi monitorizate conform protocolului la o lună, la 3 luni, iar după aceea din 3 în 3 luni vor reveni în serviciul nostru pentru monitorizarea posibilelor reacții adverse, complicații care pot să apară pe durata tratamentului”, a declarat Violeta Briciu, director medical al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, adăugând că femeile infectate „nu prezentau simptome la venire decât acele leziuni cutanate. Au tolerat bine medicația, continuă investigațiile, continuă să fie monitorizate pentru toleranța medicației inițiate”.

Surorile diagnosticate sunt din Asia și ar fi contactat lepra în toamnă, în timp ce erau în Bali.

