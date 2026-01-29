Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie dus până la capăt”

Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a afirmat joi că se opune negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina și că Moscova ar trebui să ducă lupta „până la capăt”, relatează Reuters.

„Cred că războiul trebuie dus până la capăt... Sunt împotriva negocierilor”, a spus Kadîrov reporterilor la Kremlin, unde Vladimir Putin se întâlnea cu președintele Emiratelor Arabe Unite.

Liderul cecen, care se autointitulează „soldatul de infanterie” al lui Putin, este un susținător fervent al războiului. Declarația sa reflectă opinia curentă a susținătorilor liniei dure, potrivit căreia Rusia câștigă războiul care durează de patru ani și ar trebui să continue, chiar dacă președintele american Donald Trump intensifică eforturile diplomatice pentru a-l încheia.

Totuși, decizia privind oportunitatea și momentul încetării conflictului aparține în mod exclusiv lui Putin. Kremlinul afirmă că Rusia ar prefera să-și atingă obiectivele în Ucraina prin mijloace diplomatice, dar că va recurge la mijloace militare dacă acest lucru nu va fi posibil.

Afirmațiile lui Kadîrov vin în contextul în care negociatorii ruşi, ucraineni şi americani au discutat sâmbătă, 24 ianuarie, pentru a doua zi la Abu Dhabi, cu privire la condiţiile unui acord pentru încheierea războiului de patru ani din Ucraina, un obiectiv care se blochează pe problema spinoasă a Donbasului. Întâlnirea s-a încheiat după trei ore.

O nouă rundă de discuţii ruso-ucrainene mediate de SUA va avea loc duminică, 1 februarie, tot la Abu Dhabi, a declarat sâmbătă un oficial american.

Totodată, Kremlinul s-a arătat dispus miercuri să organizeze o întrevedere între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu condiţia ca aceasta să aibă loc la Moscova.

Editor : A.M.G.