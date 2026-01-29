Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat joi că Rusia va accepta garanții internaționale de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă” cu Moscova, avertizând că orice aranjament care ar menține un regim ostil la Kiev nu ar asigura o pace durabilă.

Guvernul rus nu ştie ce au convenit SUA şi Ucraina în privinţa garanţiilor de securitate, a afirmat Lavrov într-o intervenţie la Moscova. Însă „dacă scopul este de a păstra (actualul) regim într-o parte a teritoriului fostei Ucraine pentru ca apoi acest regim să fie utilizat drept cap de pod pentru ameninţări la adresa Rusiei, atunci... astfel de garanţii cu greu vor asigura o pace fiabilă”, a declarat Serghei Lavrov. Moscova, a spus el, este deschisă pentru acorduri privind securitatea colectivă în regiune care să includă şi securitatea Rusiei.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că un acord privind garanţiile de securitate din partea SUA pentru ţara sa este aproape finalizat. Lavrov s-a referit îndeosebi la comentariile secretarului de stat american Marco Rubio.

La Washington, Rubio a afirmat miercuri că există partea SUA în acordul privind garanţiile, dar a adăugat că totul depinde de modul în care va reacţiona Rusia. În orice caz, el a spus că garanţiile de securitate s-ar putea aplica doar după încetarea luptelor.

Rubio a subliniat în cadrul unor audieri în Senat îngrijorările guvernului american cu privire la garanţiile de securitate, care prevăd o desfăşurare de trupe europene. Dar întrucât europenii sunt prea slabi, este nevoie de o susţinere puternică din partea Statelor Unite. Or, aceasta înseamnă că „am avea potenţial obligaţii într-un viitor conflict”, a explicat secretarul de stat american.

În cadrul rundelor de negocieri desfăşurate începând din luna noiembrie, SUA, Ucraina şi ţările europene şi-au dezvoltat o idee despre cum ar putea arăta un aranjament postbelic. Moscova a fost ţinută la curent de către negociatorii americani, notează dpa.

Între timp, luptele continuă la intensitate maximă pe front. La sfârşitul săptămânii trecute, cu medierea SUA, reprezentanţii Ucrainei şi Rusiei au discutat în mod direct pentru prima dată după mult timp. O a doua rundă, de data aceasta fără SUA, ar urma să se desfăşoare duminică tot la Abu Dhabi (în Emiratele Arabe Unite). Unele agenţii de presă internaţionale au transmis că SUA vor fi prezente totuşi la aceste negocieri.

La Kiev, şeful-adjunct al administraţiei prezidenţiale Pavel Palisa a declarat că trupele ruse au primit un nou termen pentru ocuparea în totalitate a Donbasului (compus din regiunile Doneţk şi Lugansk), potrivit Unian.

„Planurile ocupanţilor ruşi nu s-au schimbat şi acum obiectivul lor este este să ajungă la graniţa administrativă a regiunii Donbas până la sfârşitul lunii martie începutul lunii aprilie”, a declarat Palisa, adăugând că acesta este un nou termen care se adaugă multor altora în acest sens. „Personal, nu văd nicio posibilitate ca Rusia să-şi îndeplinească acest obiectiv”, a spus reprezentantul administraţiei prezidenţiale de la Kiev, indicând că Rusia vrea să creeze zone tampon în regiunile Harkov şi Sumî (nord-est), precum şi în Dnipropetrovsk (centru).

