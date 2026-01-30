Dogioiu spune că nu există legături între premier și avocata Adriana Georgescu: „Sunt doar fotografii de la evenimente publice”

Ilie Bolojan nu-i cunoaște și nu i-a primit în audiență pe avocata Adriana Georgescu, prinsă în flagrant în timp ce primea mită de zeci de mii de euro, nici pe omul de afaceri Jean Tucan, a declarat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Fotografiile în care premierul apare alături de avocată sunt de la evenimente publice, unde numeroși participanți solicită imagini cu șeful Executivului, iar acestea nu indică vreo relație personală sau oficială, a adăugat ea.

„Domnul premier Ilie Bolojan nu-i cunoaște și nu i-a primit în audiență nici pe doamna avocat Adriana Georgescu, nici pe domnul Tucan. Au apărut câteva fotografii în spațiul public cu domnul premier Ilie Bolojan și cu doamna avocat Georgescu. La toate evenimentele publice la care participă domnul prim-ministru, fie de partid, fie de altă natură. Sunt foarte multe persoane care-și doresc să facă fotografii cu premierul și premierul acceptă acest lucru. Cred că sunt mii de fotografii pe care le-a făcut, cel puțin de când este în funcția de premier, dar asta nu înseamnă o relație directă, o relație personală cu cei cu care apare în fotografii. Deci, repet, nu-i cunoaște pe cei doi, nu i-a primit în audiență”, a spus Dogioiu, jurnaliștilor prezenți la Guvern, la finalul ședinței Executivului.

Întrebată dacă Ștefan Radu Oprea, secretarul general adjunct al Guvernului, a avut discuții cu Adriana Georgescu și dacă ea a venit la Guvern la alți demnitari sau dacă a cerut astfel de audiențe, Dogioiu a răspuns: „Nu am informații, nu am vorbit secretarul general al Guvernului pe acest subiect, Voi cere informații dacă a existat așa ceva. M-ați întrebat de premier, am răspuns de premier”.

În context, ea a fost întrebată dacă premierul a cerut lămuriri legat de faptul că avocata Adriana Georgescu apare și într-o fotografie cu actualul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

„Cred că este vorba de aceeași situație, de evenimente publice în care lideri politici sunt solicitați să facă poze cu diferiți doritori, fie din partid, fie din afara partidului. I se întâmplă cel puțin premierului atunci când se duce la televiziuni pentru interviuri și sunt persoane din echipa, personalul televiziunii care doresc să se fotografieze cu premierul”, a mai explicat Dogioiu.

„Fenomenul corupției este întotdeauna în atenția premierului”

Chestionată dacă există vreo îngrijorare a premierului Ilie Bolojan cu privire la acest scandal de corupție, având în vedere că nu e primul scandal în care e implicat Guvernul, Ioana Dogioiu a replicat: „Fenomenul corupției este întotdeauna în atenția premierului și reprezintă întotdeauna un subiect de îngrijorare, dar simpla apariție într-o poză comună la un eveniment public, repet, public nu un eveniment privat, așa cum sunt mii de fotografii ale premierului, nu înseamnă un scandal de corupție”.

Despre faptul că Adriana Georgescu se lăuda public că poate să ajungă la premierul Ilie Bolojan, chiar și la președinte, purtătoarea de cuvânt a Guvernului a precizat că exact asta presupune infracțiunea de trafic de influență, a te lăudat că ai influență pe lângă cineva și a lua bani, însă nu înseamnă că ai în mod real capacitatea asta.

„Acum fiecare afirmă de crede de cuviință și vă reamintesc că de exemplu infracțiunea de trafic de influență, nu înseamnă că fac eu o încadrare juridică, exact asta presupune - a te lăuda că ai influență pe lângă cineva și a lua bani. Asta nu înseamnă că o ai în mod real și cu atât mai puțin că ai ajuns să exerciți o influență. Ceea ce vă repet, cred că a treia oară, nu o cunoaște pe doamna avocată, nu a vorbit cu doamna avocată, nu a primit-o în audiență și nici pe domnul Tucan”, a conchis Dogioiu.

Stenograme din referatul de arestare al avocatei Adriana Georgescu, acuzată că cerea mită unui om de afaceri pentru intervenții în dosare penale, au fost făcute publice.

„Eu sunt conectată și la mafie, și la miniștri”, spunea fosta membră PNL în interceptările DNA. Femeia s-ar fi folosit inclusiv de numele premierului Ilie Bolojan sau al președintelui Nicușor Dan și se fotografia alături de politicieni și de alți oameni influenți pentru a le câștiga încrederea celor de la care pretindea mită.

Avocata este acuzată de trafic de influență, alături de un fals general SIE. Cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 zile, anunță Digi24.

Adrian Georgescul a fost suspendată din PNL.

