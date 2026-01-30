Pompierii din Turda au salvat un bărbat din apele înghețate, la peste 20 de metri de mal

Un bărbat a fost salvat din apele înghețate din Turda, județul Cluj, după o intervenție spectaculoasă a pompierilor, transmite IGSU. Victima se afla la peste 20 de metri de mal, ținându-se cu ultimele puteri de gheață, iar salvatorii au spart stratul de gheață și l-au adus în siguranță la mal, unde a fost preluat de echipajul SMURD și transportat la spital.

„Se aud strigăte de ajutor din apa înghețată. Un om este în pericol. Așa a început intervenția pompierilor din Turda, județul Cluj, în această după-amiază. Reacția a fost imediată! În mai puțin de patru minute, echipajele au ajuns la locul indicat. Victima se afla la peste 20 de metri de mal, ținându-se cu ultimele puteri de gheață. Terenul dificil și malul abrupt nu au permis lansarea bărcii, astfel că planul de intervenție a fost adaptat pe loc”, arată postarea pe pagina de Facebook a Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Fără ezitare, pompierii Vlad și Viorel au intrat în apă, iar „timpul a devenit cel mai mare adversar”.

„Salvatorii au spart gheața și au înotat în apa adâncă de aproape doi metri, reușind să ajungă la victimă și să o aducă în siguranță. Cu sprijinul întregii echipe, bărbatul a fost extras la mal cu ajutorul scării, diferența de nivel fiind de aproximativ 7 metri. Echipajul SMURD l-a preluat imediat, acesta fiind conștient și cooperant, și l-a transportat la spital”, conform sursei citate.

„Prin curaj și spirit de echipă, intervenția s-a încheiat cu salvarea unei vieți. Colegii mei au demonstrat profesionalism și determinare”, a declarat comandantul Detașamentului Turda, lt.col. Vasile Perța.

Editor : Ana Petrescu