Ce au făcut parlamentarii anul trecut? Sute de legi depuse, majoritatea rămase în aer. Aleșii și-au concentrat atenția pe zile festive

Bucharest, Romania - December 22, 2020: Romanian deputies vote bills by raising their hands in a full Chamber of Deputies meeting.
Val de legi festive adoptate în 2025

Peste 700 de proiecte de lege au fost depuse în Parlament doar anul trecut, pentru dezbatere și adoptare. Dintre acestea, cele mai multe au rămas fără deznodământ. Puțin peste 100 au fost adoptate și doar câteva respinse, restul au rămas în sertare. Dintre legile intrate în vigoare, numeroase sunt pentru zile de sărbătoare, precum „instituirea zilei de 21 septembrie Ziua Munților Apuseni”.

Potrivit datelor disponibile pe site-urile Camerei Deputaților și Senatului, pe parcursul anului 2025 au fost depuse aproximativ 790 de proiecte de lege, venite de la senatori, deputați, dar și din partea Guvernului.

În ciuda numărului ridicat de inițiative, doar o mică parte au parcurs întregul traseu legislativ. Conform calculelor Digi24.ro, doar 121 de proiecte depuse anul trecut au fost adoptate de Parlament și trimise la promulgare. Restul au rămas în procedură, pentru a fi dezbătute ulterior. În unele cazuri, procesul parlamentar poate dura câțiva ani buni.

Pe lângă proiectele noi, depuse pe parcursul anului trecut, aleșii au avut și o serie de proiecte de lege restante din anii anteriori, unele vechi de peste un deceniu.

Lista proiectelor respinse arată cât de lent poate fi procesul legislativ. De exemplu, un proiect depus la finalul lui 2013, care propunea stimulente fiscale pentru educație și finanțarea cercetării (Pl-x nr. 172/2014), a fost respins definitiv abia după 12 ani.

Tot mai bine de zece ani a durat și respingerea unui proiect devenit celebru, depus în 2014, care propunea recunoașterea delfinilor drept persoane non-umane (Pl-x nr. 333/2014).

Printre legile adoptate anul trecut, se numără numeroase legi festive, cu caracter mai degrabă simbolic, care instituie zile sau ani aniversari:

  • Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 septembrie ca Ziua Munților Apuseni
  • Propunere legislativă privind declararea lunii martie "Luna Femeilor"
  • Propunere legislativă pentru instituirea zilei de 15 august ca Ziua Maramureșului
  • Propunere legislativă privind instituirea zilei de 15 iunie ca Ziua Banatului Montan
  • Propunere legislativă privind instituirea zilei de 29 octombrie ca Ziua Reginei Maria

Aleșii au declarat, de asemenea, anul 2026 drept „Anul Nadia Comăneci” și „Anul Constantin Brâncuși”.

Pentru 2025 au fost deja instituite alte trei titulaturi: „Anul cultural George Enescu”, „Anul Rezervistului Militar” și „Anul Cultural Mihai Eminescu”.

În cadrul altei ședințe, parlamentarii s-au adunat pentru a vota, pe lângă alte proiecte, și schimbarea denumirii unui sat din Mehedinți, din „Bâlvăneștii de Jos” în „Băsești”, numele purtat înainte de 1968. Motivul? Vechea denumire se confunda frecvent cu cea a comunei, ceea ce crea probleme pentru ambulanță sau pentru corespondență.

Anul 2026 a început, însă, tot cu proiecte festive. Mai mulți parlamentari AUR au depus, la Senat, un proiect de lege pentru instituirea anului 2026 - Anul Statelor Unite ale Americii în România.

