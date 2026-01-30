Live TV

Video „Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui Vladimir Putin de a se întâlni la Moscova

Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
Volodimir Zelenski Foto: Profimedia

La o zi după ce Kremlinul l-a criticat pentru că nu a răspuns propunerii de a veni la Moscova pentru discuții de pace, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că o întrevedere cu Vladimir Putin în capitala Rusiei este „imposibilă” și a întors invitația, relatează Ukrainska Pravda.

În timpul unei discuții cu jurnaliștii, liderul de la Kiev a afirmat:  „Desigur, este imposibil să mă întâlnesc cu Putin la Moscova. Este la fel ca și cum m-aș întâlni cu Putin la Kiev. Aș putea la fel de bine să-l invit la Kiev – să vină. Îl invit public, dacă îndrăznește, desigur.”

Volodimir Zelenski a subliniat că Ucraina vrea să ajungă la un acord constructiv privind încheierea reală a războiului.

„Vrem să ne punem de acord asupra unei întâlniri care să fie productivă și constructivă. Vrem să discutăm problemele existente și să le rezolvăm. Dar dacă cineva nu dorește să se întâlnească, dar nu poate să o spună direct din anumite motive, atunci se fac aceste invitații la Moscova. Este clar ce se întâmplă”, a spus acesta.

În același timp, el a susținut că partea ucraineană este de acord cu orice format real al întâlnirii dintre lideri. „Nu știu ce rezultat va aduce. Dar, cel puțin, cu siguranță unul mai bun decât ceea ce se întâmplă astăzi”, a spus el.

Președintele ucrainean a exclus, de asemenea, și o întrevedere în Belarus: „Am spus întotdeauna: sunt pregătit pentru orice format la sfârșitul războiului, care va funcționa. Dar la Moscova și în Belarus acest lucru este pur și simplu imposibil și este absolut clar de ce – pentru că acestea sunt state, dintre care unul este agresorul, care a început și duce războiul împotriva noastră, ne ucide, iar celălalt stat este partenerul său în aceste acțiuni”.

Amintim că Rusia a lansat, în noaptea de joi spre vineri, o rachetă balistică şi 111 drone cu rază lungă de acţiune de diferite tipuri asupra Ucrainei, într-un nou atac aerian care vine la câteva ore după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat un acord verbal cu omologul său rus, Vladimir Putin, prin care acesta din urmă s-a angajat să oprească bombardarea infrastructurii ucrainene timp de o săptămână.

