Dosarele Epstein: Departamentul Justiției din SUA publică peste trei milioane de pagini și mii de materiale video

US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Jeffrey Epstein. Foto: Profimedia Images
„Nu am protejat pe nimeni” Explicații privind cenzurarea documentelor

Departamentul Justiției din SUA a început publicarea a peste trei milioane de pagini de documente și a mii de materiale video legate de cazul infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein, la mai mult de o lună după termenul-limită impus prin lege, a anunțat vineri adjunctul procurorului general, Todd Blanche.

Documentele îndeplinesc obligațiile instituției prevăzute de legea adoptată anul trecut de Congres, care impune publicarea acestora, a declarat Blanche. Setul de materiale include aproximativ 2.000 de înregistrări video și 180.000 de imagini, relatează POLITICO.

„Publicarea începută astăzi marchează finalul unui proces foarte amplu de identificare și analiză a documentelor, menit să asigure transparența față de poporul american și respectarea legii”, a spus el. „Departamentul a depus un efort fără precedent pentru a realiza acest lucru.”

Publicarea integrală a dosarelo are loc la peste o lună după ce administrația Trump a depășit termenul legal din 19 decembrie pentru a face publice toate materialele aflate în posesia DOJ în cazul Epstein.

„Nu am protejat pe nimeni”

Reprezentanții administrației au susținut că a fost nevoie de acest timp pentru verificarea atentă a documentelor, deși unele fișiere au fost publicate la sfârșitul anului trecut, inclusiv fotografii cu fostul președinte Bill Clinton. Acesta nu a fost acuzat de fapte ilegale în legătură cu Epstein și a cerut, la rândul său, publicarea dosarelor.

„Resping categoric sugestia, complet falsă, că procurorul general sau acest departament nu tratează cu seriozitate exploatarea copiilor sau traficul de persoane ori că nu dorim să protejăm victimele”, a declarat Blanche, vineri, într-o conferință de presă la sediul Departamentului Justiției, răspunzând acuzațiilor potrivit cărora procesul ar fi fost tergiversat intenționat.

El a sugerat, totodată, că publicul american va rămâne nemulțumit, indiferent de volumul documentelor făcute publice: „Nu l-am protejat pe președintele [Donald] Trump și nu am protejat sau neprotejat pe nimeni”, a spus Blanche. „Există o foame, o sete de informații care nu cred că va fi satisfăcută prin analiza acestor documente. Nu pot face nimic în privința asta.”

Explicații privind cenzurarea documentelor

Mulți democrați consideră că administrația a amânat publicarea dosarelor pentru a-l proteja pe Trump, care a avut o relație de lungă durată cu Epstein, însă Blanche susține că acesta nu a fost implicat în fapte ilegale: „Nu cred că publicul sau dumneavoastră veți descoperi în aceste dosare bărbați care au abuzat femei, din păcate”, a declarat Blanche.

Acesta a explicat că documentele publicate au fost parțial cenzurate, inclusiv prin mascarea imaginilor tuturor femeilor, cu excepția lui Ghislaine Maxwell, colaboratoarea lui Epstein, care execută în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru rolul său în acest caz.

Blanche a avertizat, însă, că erorile sunt „inevitabile” și că eventualele victime ale căror identități ar fi fost dezvăluite din greșeală pot contacta Departamentul pentru a corecta situația.

Niciun document nu va fi cenzurat din motive de securitate națională, deși legea permitea acest lucru, a mai precizat el. Totodată, oficialul a spus că parlamentarii pot colabora cu Departamentul Justiției pentru a consulta documentele necenzurate, iar motivele cenzurării și numele oficialilor guvernamentali menționați în dosare vor fi transmise Congresului.

