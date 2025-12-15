Live TV

Blocajul care trebuie tratat în urgență

Data publicării:
Dr. Eliza Gangone

Ocluzia intestinală este o urgență abdominală care determină oprirea tranzitului și apariția durerii intense. Cum apare ocluzia intestinală, care sunt principalele semne, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Eliza Gangone, medic primar chirurgie generală.

Ocluzia intestinală poate fi provocată de aderențe postoperatorii, hernii, tumori sau volvulus, iar simptomele includ durere, vărsături și distensie abdominală. În contextul unui abdomen acut, ocluzia intestinală necesită evaluare rapidă pentru a preveni ischemia sau perforația intestinală. Diagnosticul se stabilește prin radiografii, ecografie sau CT, care evidențiază niveluri hidroaerice și dilatarea anselor intestinale.

Tratamentul unei ocluzii intestinale depinde de cauză. Unele forme pot fi rezolvate conservator, cu reechilibrare hidroelectrolitică și decompresie, însă o ocluzie intestinală complicată impune intervenție chirurgicală. Un abdomen acut cauzat de strangulare intestinală este o urgență majoră și necesită operație imediată pentru a salva segmentul afectat.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban
1
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
2
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
3
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
pacienti, spital
4
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Digi Sport
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta
O pacientă s-a vindecat în drum spre spital, datorită gropilor din asfalt
medic sanador
Ce este și cum se manifestă ocluzia intestinală
gabriela firea internata
Gabriela Firea a fost externată, după ce a suferit o intervenție chirurgicală pentru ocluzie intestinală
VOICULESCU agerpres_7639219
Dan Voiculescu, transportat din închisoare la spital
medic documente spital
VIDEO. Despre tratamentul ocluziei intestinale - medic
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan: „Împărtășesc îngrijorările legate de funcționarea...
Rodica stanoiu
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostului ministru al...
LIA SAVONEA
Ce spune ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să...
ridesharing
Surse: Percheziții DNA la firme de ride sharing din Ilfov și Iași...
Ultimele știri
Sindicatele îi cer lui Bolojan majorarea salariului minim cu 300 de lei. „România, un paradis fiscal, cu o politică salarială aberantă”
Trei sferturi dintre ucraineni se opun „planului de pace” care ar include retragerea din Donbas. Ce spun despre varianta europeană
Avertismentul șefei diplomației UE: „Dacă Ucraina cade, atunci și alte regiuni sunt în pericol”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte intră în Capricorn și schimbă regulile jocului. Patru zodii sunt forțate să planifice pe termen lung
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Fanatik.ro
Dinamo l-a convins pe Adi Mutu: „Sută la sută! Cea mai omogenă echipă”. Vorbește despre un transfer al lui...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
„Gâlcă a scos maxim din lotul ăsta”. De câți titulari are nevoie Rapid ca să ia titlul
Adevărul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre...
Playtech
Rodica Stănoiu a fost deshumată! Ce au aflat procurorii e cumplit, a fost deshis dosar de moarte suspectă
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat...
Newsweek
Beneficiu la pensie, prelungit pentru toți pensionarii încă un an. Documentele se distribuie în decembrie
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție