Blocajul care trebuie tratat în urgență

Ocluzia intestinală este o urgență abdominală care determină oprirea tranzitului și apariția durerii intense. Cum apare ocluzia intestinală, care sunt principalele semne, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Eliza Gangone, medic primar chirurgie generală.

Ocluzia intestinală poate fi provocată de aderențe postoperatorii, hernii, tumori sau volvulus, iar simptomele includ durere, vărsături și distensie abdominală. În contextul unui abdomen acut, ocluzia intestinală necesită evaluare rapidă pentru a preveni ischemia sau perforația intestinală. Diagnosticul se stabilește prin radiografii, ecografie sau CT, care evidențiază niveluri hidroaerice și dilatarea anselor intestinale.

Tratamentul unei ocluzii intestinale depinde de cauză. Unele forme pot fi rezolvate conservator, cu reechilibrare hidroelectrolitică și decompresie, însă o ocluzie intestinală complicată impune intervenție chirurgicală. Un abdomen acut cauzat de strangulare intestinală este o urgență majoră și necesită operație imediată pentru a salva segmentul afectat.

