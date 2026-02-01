Live TV

Protestatarul iranian Erfan Soltani, simbol al revoltei iraniene, a fost eliberat din închisoare

Data publicării:
erfan soltani
Erfan Soltani, protestatarul iranian pe care regimul de la Teheran ar fi vrut să-l execute

Un manifestant iranian care risca execuția și a devenit simbol al revoltei iraniene, Erfan Soltani, a fost eliberat pe cauțiune, au indicat duminică surse judiciare. Erfan Soltani, în vârstă de 26 de ani, a fost eliberat sâmbătă după plata unei cauțiuni, a declarat avocatul său pentru AFP, în timp ce Teheranul a negat cu fermitate orice condamnare la moarte împotriva sa, relatează franceinfo.fr.

„A fost eliberat ieri și și-a recuperat toate bunurile personale, inclusiv telefonul mobil”, a precizat avocatul său, Amir Mousakhani. Cauțiunea s-a ridicat la două miliarde de tomani, adică aproximativ 10.600 de euro, a adăugat el.

Într-un tweet, ONG-ul Hengaw confirmă eliberarea sa.

Proprietar al unui magazin de îmbrăcăminte, Erfan Soltani a fost arestat pe 10 ianuarie împreună cu mulți alți iranieni în timpul manifestațiilor de amploare împotriva puterii, care s-au soldat cu mii de morți. Devenit un simbol al revoltei iraniene, el a fost acuzat de propagandă împotriva sistemului islamic și de atentat la securitatea națională, potrivit justiției.

Statele Unite și ONG-urile s-au alarmat la jumătatea lunii ianuarie cu privire la riscul unei execuții iminente a lui Erfan Soltani. Dar Iranul, care aplică pe scară largă pedeapsa capitală, a negat faptul că acesta riscă pedeapsa cu moartea pentru faptele care i se impută.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

