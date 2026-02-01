Live TV

Meteorologii anunță ger, ninsori și strat de zăpadă de 9 centimetri în București. Prognoza pentru următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică seara, o prognoză meteo specială pentru București. Meteorologii anunță că în Capitală urmează ninsori, viscol și temperaturi foarte scăzute, cu strat de zăpadă de până la 9 centimetri și ger.

Începând de duminică seara de la ora 22:40, până luni dimineața la 08:00, în Capitală cerul va fi noros, va continua să ningă și să se depună strat de zăpadă ce la finalul intervalului va avea grosimi variabile în general de 6...9 cm. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de până la 35...45 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.

Pe parcursul zilei de luni vremea va fi deosebit de rece. Cerul va avea înnorări în prima parte a intervalului, când trecător va mai ninge slab (1...2 cm), apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări dimineața (viteze 25...35 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -3 grade, iar cea minimă de -10...-8 grade.

De marți dimineața și până miercuri la ora 10:00 vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar cea minimă de -8...-6 grade.

ANM menționează că în intervalul 01 februarie ora 10 - 04 februarie, ora 10, municipiul București se va afla sub unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, ger în timpul nopților și al dimineților, intensificări ale vântului, ninsoare viscolită.

De asemenea, meteorologii precizează că în intervalul 01 februarie ora 14 - 02 februarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică pentru intensificări ale vântului și ninsori viscolite.

Potrivit ANM, în intervalul 01 februarie ora 20 - 02 februarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică pentru temperaturi deosebit de scăzute și ger.

Meteorologii mai anunță și că în intervalul 02 februarie ora 10 - 03 februarie, ora 10,municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică pentru temperaturi deosebit de scăzute și ger.

