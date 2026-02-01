Live TV

Ce răspunde Alexandru Rogobete, întrebat dacă vor fi daţi oameni afară din sistemul de sănătate

Data publicării:
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică, întrebat dacă vor fi daţi oameni afară din sistemul de sănătate, că ar fi culmea să se ia astfel de decizii, pentru că „sistemul este subdimensionat”. 

Ministrul Sănătăţii a declarat la Antena 3, citată de News.ro, că o măsură care a fost discutată astăzi în şedinţa PSD este să se elimine acea taxare a indemnizaţiei pentru creştere copil cu 10%, respectiv să se elimine taxarea cu 10% pentru veteranii de război. 

„Eu cred că este o măsură bună pentru că celelalte măsuri de reaşezare în sistemul de sănătate au adus suficiente de multe economii în sistem, astfel încât să putem elimina acum această inechitate.

În ultimele şase luni de zile, am analizat evident toate măsurile luate, ce impact au avut, au ajuns undeva la 3,3 miliarde de lei, doar pe ultimele şase luni. Estimarea pentru anul acesta este undeva la 5 miliarde, 5 miliarde şi jumătate, adică o anvelopă suficient de mare încât să ne putem permite să eliminăm inechităţile şi nedreptăţile morale şi sociale incluse anul trecut”, a explicat Rogobete. 
 
Întrebat dacă vor fi daţi oameni afară, ministrul Sănătăţii a răspuns: „Din sistemul de sănătate, ar fi culmea. Sistemul de sănătate este subdimensionat. Numărul de asistente, de infirmiere, de personal auxiliar, chiar şi de medici în multe locuri ştim bine că nu se pot acoperi gărzile”, a mai arătat Alexandru Rogobete. 

