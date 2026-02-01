Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline, un imperiu al drogurilor în Manchester

Live TV

John Eric Spiby
John Eric Spiby a contruit un imperiu al drogurilor în Manchester. Foto: The Times/ Profimedia

Un bărbat din Marea Britanie, în vârstă de 80 de ani, care a câștigat 2,4 milioane de lire sterline la loterie, și-a construit un imperiu al drogurilor în valoare de până la 288 de milioane de lire sterline, pornind din casa sa liniștită de la țară, scrie The Times.

John Eric Spiby a fost liderul unui imperiu al drogurilor care se concentra în jurul casei sale „liniștite de la țară” din Wigan, Greater Manchester.

Spiby, care a câștigat banii în 2010, a fost implicat între 2020 și 2022 în inundarea regiunii cu milioane de tablete de etizolam prezentate ca diazepam, a aflat tribunalul coroanei din Bolton.

Diazepamul, cunoscut și sub numele de valium, calmează sistemul nervos pentru a trata anxietatea, spasmele musculare, convulsiile și sevrajul alcoolic.

Instanței i s-a spus că el „a furnizat spațiile și a ajutat la adaptarea spațiilor și la achiziționarea de utilaje” în valoare de mii de lire sterline pentru fabricarea drogurilor.

Spiby a negat orice cunoștință despre conspirație, dar a fost condamnat pentru că a conspirat la producerea de droguri din clasa C și la furnizarea de droguri din clasa C.

De asemenea, a fost găsit vinovat de două acuzații de deținere de arme de foc, deținere de muniție și deturnare a cursului justiției. A fost condamnat la 16 ani și șase luni de închisoare.

În momentul condamnării, judecătorul Nicholas Clarke a declarat: „În ciuda câștigului la loterie, ați continuat să trăiți o viață de infractor dincolo de ceea ce ar fi fost în mod normal anii dumneavoastră de pensionare.”

Alți trei bărbați care făceau parte din organizație: fiul lui Spiby, John Colin Spiby, în vârstă de 37 de ani, Lee Drury, în vârstă de 45 de ani, și Callum Dorian, în vârstă de 35 de ani, au fost găsiți ulterior vinovați.

Spiby Jr. a făcut în mare parte muncă practică, iar Dorian, care folosea faimoasa platformă de mesagerie Encrochat, a oferit conexiuni cu infractori. Dezvăluirea chat-ului de către forțele de ordine în 2020 a dus la mii de arestări în Marea Britanie și în străinătate. Spiby Sr. s-a lăudat odată într-un chat de grup că „Elon și Jeff ar trebui să aibă grijă de ei”, a aflat instanța.

Emma Clarke, din partea acuzării, a declarat că autorii conspirației erau implicați în producerea de pastile contrafăcute a căror valoare pe piață ar putea ajunge până la 288 de milioane de lire sterline.

Inițial, ei fabricaseră drogurile la „grajdurile” de la ferma lui Spiby Sr. din Astley, chiar lângă Tyldesley, Wigan, dar în 2021 banda s-a extins într-un al doilea laborator, la o unitate industrială din Salford.

Banda și-a ascuns operațiunea criminală în spatele unei companii-paravan numită Nutra Inc, condusă de Drury. Aceștia au fost văzuți de o unitate de supraveghere a poliției mutând cantități mari de utilaje scumpe la fabrica din Salford.

Clarke a spus că, într-o conversație de grup din martie 2022, gașca a discutat în glumă despre numele afacerii lor.

Într-o tranzacție comercială, un asociat al grupului a fost prins cu cutii pline cu două milioane și jumătate de tablete.

Instanței i s-a spus că acest lucru ar fi putut însemna că, pe o perioadă de doi ani, banda ar fi putut muta milioane de tablete în valoare cuprinsă între 56 și 288 de milioane de lire sterline, la prețul de piață.

Clarke a declarat că dovezile au arătat o creștere a deceselor cauzate de droguri, în special în zona Bury New Road, legată de disponibilitatea sporită a drogurilor similare. Experții au spus că consumul acestora este o „formă extrem de riscantă de ruletă rusească pentru consumatorii de droguri”, a adăugat ea.

Conspirația a fost dejucată pe 2 aprilie 2022, când un transport „semnificativ” de droguri urma să fie livrat la un hotel din Manchester. Drury s-a dus să se întâlnească cu șoferul, care închiriase o dubă, dar aceasta a fost interceptată de poliție. În vehicul au fost găsite peste 2,5 milioane de tablete, cu o valoare en-gros de 7 milioane de lire sterline și o valoare pe piață de 67 de milioane de lire sterline.

Judecătorul l-a condamnat pe Drury la nouă ani și nouă luni de închisoare, pe Spiby Jr. la nouă ani și pe Spiby Sr. la 16 ani și șase luni.

