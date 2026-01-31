Duma de Stat cere Moscovei să lovească Ucraina cu „arme mai puternice” în cea mai grea iarnă de război. Și îl avertizează pe Zelenski

Duma de Stat a Rusiei a cerut Moscovei să folosească „arme mai puternice” împotriva Ucrainei, a declarat președintele Dumei, Viacheslav Volodin, în contextul temperaturilor tot mai scăzute din cea mai grea iarnă de război, relatează Kyiv Independent.

Volodin l-a avertizat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, susținând că „singura cale de urmat” este respectarea acordului convenit între liderul rus Vladimir Putin și președintele SUA Donald Trump în timpul discuțiilor din Alaska, în august 2025.

Acordul prevede retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donbas și înghețarea liniei frontului în alte zone pentru a ajunge la un acord de pace, potrivit Reuters. Ucraina nu a fost invitată la discuțiile din Alaska.

Amenințarea lui Volodin, postată pe Telegram, vine la câteva zile după ultima rundă de negocieri de pace la Abu Dhabi, între oficiali ucraineni, ruși și americani, desfășurată între 23 și 24 ianuarie. O nouă rundă era programată pentru 1 februarie, dar Zelenski a precizat că data și locul pot fi modificate din cauza „situației dintre SUA și Iran”.

„O lipsă semnificativă de energie”

Volodin nu a precizat ce tipuri de arme ar trebui folosite de Rusia.

Declarația sa vine în timp ce Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii critice a Ucrainei, cu rachete și drone. Ministrul ucrainean al Energiei, Denis Shmihal, a declarat că țara se confruntă cu „o lipsă semnificativă de energie”, afectând aprovizionarea cu apă, încălzire și electricitate, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute.

Sâmbătă, o pană de curent a lovit Kievul și alte zone din Ucraina, după ce autoritățile au raportat defecțiuni tehnice la liniile de înaltă tensiune care leagă sistemele de electricitate ale Ucrainei și Moldovei.

În unele regiuni, temperaturile sunt așteptate să scadă până la -20 sau -30 de grade Celsius în săptămâna următoare.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat pe 29 ianuarie că Vladimir Putin a fost de acord să nu lovească orașe ucrainene timp de o săptămână, însă Moscova a precizat că măsura se aplică doar Kievului și expiră pe 1 februarie, înainte de o nouă perioadă de frig extrem.

În același timp, trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev, a sosit sâmbătă în Florida pentru discuții separate cu oficiali americani, potrivit agenției ruse Interfax.

Editor : C.S.