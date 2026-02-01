Gheorghiu: Să ieşim din paradigma că nu ne vindem ţara. Ne-o pierdem în fiecare zi, cu fiecare ban pe care companiile îl pierd

Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu este de părere că românii nu îşi vând ţara, dar „o pierd” cu fiecare ban pe are companiile publice neperformante îl irosesc. Ea dă exemplul companiei Dacia, despre care spune că „e un model de succes”, arătând că şi pentru TAROM poate ar fi cazul să se găsească un investitor.

„Ar trebui să ne gândim să ieşim din paradigma asta că nu ne vindem ţara, că nu primim investitori străini. Cred că e un lucru rău pe care îl facem. Noi nu ne vindem ţara, dar ne-o pierdem în fiecare zi cu fiecare ban pe care companiile îl pierd. Şi mă gândesc la compania românească Dacia, cred că este un model de succes şi nu ne-am vândut ţara. Din contră, am ajuns să producem una dintre cele mai vândute maşini din Europa aici în ţară la noi. Mă gândesc că oamenii de acolo au primit locuri de muncă şi din nou pentru că acolo este o companie serioasă care a făcut treabă bună în România cu români, au construit şi un spital, Mioveni are unul dintre spitalele bune şi publice şi construite recent. Deci, iată un model de succes la care ar trebui să ne uităm şi să ne dăm seama că nu, din contra, noi nu ne vindem ţara atunci când aducem parteneri serioşi.

Trebuie să vedem cum alegem aceşti parteneri, care sunt condiţiile în care facem, încheiem parteneriate, dar să nu mai punem în faţă, şi cred că asta este şi rolul politicienilor, să lucreze constructiv, să se ducă în direcţia importantă pentru România, care aduce bani pentru români, nu într-o direcţie în care pierdem bani”, a spus, duminică seară, la Euronews România, vicepremierul Oana Gheorghiu, potrivit News.ro.

Ea a adăugat că şi pentru compania TAROM s-ar putea găsi „o soluţie, inclusiv cu un partener care să ajute Taromul să ajungă pe linia de plutire”, subliniind că aceasta este „o părere personală”.

„Dacă din analiză va reieşi că e nevoie de un partener, fie la CFR, fie la TAROM, fie la o altă companie, ar trebui să ne uităm la asta dintr-o perspectivă sănătoasă şi să nu dăm din nou drumul şi e un apel pe care îl fac la oamenii politici să nu înceapă din nou să cultive această sintagmă, ne vindem ţara. Nu, nu ne vindem ţara, încercăm să folosim ce avem cât mai eficient cu putinţă, să producem bani care să ne ajute să avem servicii publice de calitate, să construim spitale, să avem şcoli mai bune”, a arătat ea.

Potrivit vicepremierului, „ar trebui să vedem de ce companiile de stat din România nu produc bani, sunt foarte puţine cele care merg foarte bine şi în general monopoluri”.

„Trebuie să conştientizăm că aceste companii au nevoie fie de un management foarte sănătos şi aici ne întoarcem exact la reforma companiilor de stat şi la guvernanţa corporativă pe care încercăm să o implementăm şi acolo este marea bătălie, fie depolitizăm şi lăsăm managementul sănătos să lucreze, fie găsim parteneri cu care aceste companii să crească. Altfel vom vorbi din nou şi din nou şi din nou despre reformă şi vom avea tot pierderi. Mandatul meu este cel de reformă, eu singură însă, fără voinţă politică, e foarte greu să implementez”, adaugă Oana Gheorghiu, arătând că la nivel declarativ voinţa politică există, însă se va vedea cu adevărat când va fi momentul cât de mult îşi doresc politicienii reforma companiilor de stat.

