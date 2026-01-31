O nouă serie de stenograme din dosarul avocatei Adriana Georgescu, acuzată că cerea mită jumătate de milion de euro unui om de afaceri pentru intervenții în dosare, au apărut public. După ce în primele interceptări ale DNA s-au vehiculat nume precum Ilie Bolojan sau Nicușor Dan, femeia ar fi vorbit inclusiv despre liderul PSD Sorin Grindeanu. În interceptări, ea i-ar fi spus unui investigator sub acoperire că Grindeanu „are hobby-ul să toarne la DNA, îi place”. Într-un răspuns pentru Digi24, liderul PSD a declarat că probabil avocata îl știe de la televizor și că e prea puțin pentru a-i putea ghici hobby-urile.

Avocata a fost surprinsă în timp ce vorbea cu investigatorul sub acoperire despre influența pe care o are asupra unor persoane. În discuție se căutau soluții pentru problemele cu legea pe care le avea omul de afaceri, cel de la care femeia ar fi cerut mita și cel care de altfel ar fi denunțat-o la DNA. La un moment dat cei doi încep să vorbească de Sorin Grindeanu.

Avocata: „Vezi că Sorin are hobby-ul să toarne la DNA. Îi place!”

Investigator: „Cine?”

Avocata: „Grindeanu. (n.r.: Sorin Grindeanu, liderul PSD) E un hobby la el.”

Investigator: „Sorin?”

Avocata: „Da! Eu nu-mi explic de ce-a făcut gestul ăsta cu Jean! Este o plăcere a lui, o face că are impresia că dacă slujește DNA-ul, ajută sistemul, rămâne în politică.”

Conform stenogramelor, avocata se referea la faptul că Sorin Grindeanu l-ar fi denunțat la DNA pe omul de afaceri într-unul dintre dosarele în care este implicat.

Într-un răspuns pentru Digi24, Sorin Grindeanu spune că nu a interacționat niciodată cu femeia.

„Probabil că doamna respectivă de la PNL mă știe de la televizor, că altfel nu am interacționat niciodată. Cu siguranță este prea puțin pentur a-mi ghici care îmi sunt hobby-urile. În mandatul meu de ministru al Transporturilor, am făcut cele mai mari învestiții în portul Constanța”, a transmis liderul PSD.

Dosarul a fost deschis de DNA în septembrie 2025. Omul de afaceri a fost contactat de avocată chiar în timp ce se afla la DNA. Aceasta i-ar fi cerut să se întâlnească.

Tot în discuțiile cu procurorul de caz, afaceristul a declarat că „i-am spus acesteia că nu sunt de acord să îi dau bani până când nu văd un ajutor concret din partea ei. Mi-a arătat conversații cu anumiți oameni politici”.

Avocata Adriana Georgescu poza într-o persoana cu multă influență. Ar fi spus că are relații la Guvern, președintele țării, diverși miniștri și la șeful DNA. Spunea că este conectată și la mafie și la miniștri.

Femeia s-ar fi folosit inclusiv de pozele făcute cu diverși politicieni și oameni influenți pentru a da impresia că are relații peste tot.

Arestată pentru 30 de zile

Curtea de Apel București a decis joi arestarea preventivă pentru 30 de zile a avocatei Adriana Georgescu, alături de un fals general SIE, Gheorghe Iscru, ambii fiind acuzați de trafic de influență, după ce au fost prinși în timp ce primeau 60.000 de euro, pentru intervenții în Justiție în favoarea unui om de afaceri care avea două dosare penale.

Conform DNA, în perioada octombrie - decembrie 2025, avocata i-ar fi pretins unei persoane (martor în cauză), direct sau prin intermediul altei persoane, diferite sume de bani. Din aceste sume, ar fi primit 4.000 de euro și 5.000 de lei în cursul lunii octombrie 2025.

Momentul flagrantului organizat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în dosarul în care este implicată o avocată, membră a PNL Sector 1 a fost surprins în imagini. În înregistrări se vede cum aceasta primește o sumă mare de bani, anchetatorii susținând că este vorba despre cei 60.000 de euro.

