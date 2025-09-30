Live TV

Ce cauze poate avea durerea anterioară de genunchi

dr. Vladimir Pușcașu, medic primar ortopedie și traumatologie

Durerea resimțită în partea din față a genunchiului, numită și durere anterioară de genunchi, este frecvent întâlnită la orice vârstă, inclusiv la persoanele active. Dacă durerea este neglijată, pot apărea complicații grave, care să afecteze mobilitatea și chiar autonomia persoanei afectate. Despre tratamentul afecțiunilor care dau durere anterioară de genunchi aflăm mai mult de la Dr. Vladimir Pușcașu, medic primar ortopedie și traumatologie.

Durerea anterioară de genunchi este una dintre cele mai frecvente forme de durere articulară și se manifestă în partea din față a genunchiului, în jurul sau în spatele rotulei. Această problemă poate apărea atât la sportivi, cât și la persoane sedentare, fiind adesea accentuată de activități precum urcatul sau coborâtul scărilor, statul prelungit pe scaun ori exercițiile care solicită intens articulația. Deși uneori este percepută ca o neplăcere minoră, această durere de genunchi poate afecta semnificativ mobilitatea și calitatea vieții dacă nu este investigată și tratată corespunzător.

Cauzele durerii de genunchi sunt diverse, de la suprasolicitarea articulației și dezechilibrele musculare, până la afecțiuni inflamatorii sau degenerative. În cazul durerii anterioare, o cauză frecventă este tendinita rotuliană, cunoscută și ca genunchiul săritorului, care apare în special la persoanele active și presupune inflamația tendonului ce leagă rotula de tibie. Alte cauze pot include sindromul de durere femuro-patelară, leziunile de cartilaj sau traumatismele repetate, iar identificarea corectă a factorului declanșator este esențială pentru alegerea tratamentului potrivit.

