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Video Trei turişti au fost salvaţi cu elicopterul de pe un traseu dificil din Bucegi

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salvamont bucegi
Foto: captură video Salvamont Prahova/ Facebook
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Trei turişti au fost recuperaţi, sâmbătă seară, de salvamontiştii prahoveni din masivul Bucegi, cu ajutorul unui elicopter, fiind vorba despre două persoane aflate într-o stare avansată de epuizare fizică şi de o turistă rănită la genunchi. 

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Conform datelor postate pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova, un salvator montan a fost inserat pe traseul Jepii Mici pentru recuperarea celor trei. 

„Un bărbat în vârstă de 77 de ani şi o femeie de 49 de ani au fost identificaţi în zona de intrare pe Brâul lui Răducu. Aceştia se aflau într-o stare avansată de epuizare fizică, nemaiputându-se deplasa. 

O turistă de 49 de ani, ce suferise un traumatism la genunchi, a fost găsită de către echipa de patrulare Salvamont, care a evaluat situaţia şi a solicitat suportul aerian. (...) O recuperare terestră ar fi implicat un număr foarte mare de salvatori montani şi riscuri suplimentare induse de întuneric”, menţionează sursa citată. 

Salvamontiştii recomandă să alegeţi trasee adaptate pregătirii fizice, să verificaţi prognoza meteo şi să porniţi la drum devreme, pentru a evita surprizele neplăcute. 

Editor : A.C.

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