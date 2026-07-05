Un bărbat a murit după ce a suferit un infarct pe creasta principală din Parcul Naţional Piatra Craiului

Un bărbat în vârstă de 59 de ani a murit sâmbătă seară, după ce a suferit un infarct în apropierea Vârfului Ţimbalul Mare, pe creasta principală din Parcul Naţional Piatra Craiului. În pofida intervenţiei echipajelor de salvatori montani atât terestru, cât şi aerian, turistul nu a mai putut fi salvat.

„Astăzi, în jurul orei 17:00, am preluat un apel de urgenţă prin care eram informaţi că un bărbat în vârstă de 59 de ani a suferit un infarct în apropiere de Vârful Timbalul Mare, pe creasta principală din Parcul National Piatra Craiului. Pentru gestionarea intervenţiei a fost solicitat elicopterul 336 din POA Braşov. Totodată, a fost mobilizată şi o echipă terestră de salvatori montani care au plecat spre Cabana Curmatura, pregătită să intervină în cazul în care condiţiile de vânt nu ar fi permis desfăşurarea misiunii aeriene”, informează Salvamont Zărneşti.

Reprezentanţii salvatorilor montani din Piatra Craiului precizează că, totodată, un echipaj de ambulanţă C1 a fost direcţionat la baza muntelui pentru sprijin medical.

„În ciuda intervenţiei rapide şi a tuturor manevrelor de resuscitare efectuate conform Protocoalelor europene de resuscitare în vigoare pentru stopul cardio-respirator, viaţa victimei nu a mai putut fi salvată, iar aceasta a fost declarată decedată”, precizează sursa citată.

Salvamontiştii transmit condoleanţe familiei şi tuturor celor îndureraţi de această pierdere.

Editor : A.C.