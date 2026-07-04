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Donald Trump critică Europa și avertizează asupra unui pericol: „Se întâmplă repede, într-o clipă. Am fost ales exact la timp!”

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Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Preşedintele american Donald Trump a reiterat sâmbătă criticile sale la adresa politicilor de imigraţie ale ţărilor europene şi a avertizat asupra pericolului de a primi „infractori” din „ţări din lumea a treia”, relatează EFE.

„Europa învaţă că atunci când adopţi criminali din Lumea a Treia, devii o Ţară din Lumea a Treia. Se întâmplă repede, într-o clipă. Am fost ales exact la timp!!!”, a scris sâmbătă Trump pe reţeaua sa Truth Social, referindu-se la afirmaţiile sale repetate conform cărora revenirea sa la Casa Albă a salvat ţara de o „invazie de migranţi”.

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De la revenirea sa la putere, în 2025, Trump şi-a înăsprit poziţia deja dură antiimigraţie şi şi-a exprimat deschis diferendele de opinie faţă de aliaţii europeni.

În contextul aniversării a 250 de ani de independenţă a SUA, preşedintele şi-a reiterat avertismentele şi în ajun, în faţa emblematicului Munte Rushmore, cu privire la „nou-veniţii care nu împărtăşesc valorile” SUA.

Trump şi membrii administraţiei sale au criticat în repetate rânduri politicile de imigraţie şi mediu ale naţiunilor europene şi, mai recent, le-au etichetat drept parteneri „teribili” pentru că nu au sprijinit SUA în războiul cu Iranul.

În ultimele luni, cele mai dure cuvinte ale sale au fost îndreptate împotriva Spaniei, Italiei, Germaniei, Franţei şi Regatului Unit, cărora le reproşează că au refuzat sprijinul logistic pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz sau accesul la bazele lor militare în momente cheie ale conflictului cu Teheranul.

De asemenea, el a pus sub semnul întrebării utilitatea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi împărţirea sarcinilor între membrii acesteia. Republicanul, care va participa săptămâna viitoare la summitul Alianţei din Turcia, a declarat că va fi prezent la întâlnire „doar din respect” pentru preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Trump a descris blocul comunitar drept un „tigru de hârtie” şi a sugerat că ia în considerare serios retragerea SUA din NATO, chiar dacă acest lucru ar necesita aprobarea Congresului.

De asemenea, el a ameninţat că va impune tarife de 100% asupra importurilor europene dacă propunerea Parlamentului European de a crea un impozit comun asupra multinaţionalelor digitale precum Google, Apple, Meta şi Amazon va avea succes. 

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Editor : A.M.G.

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