Precizia care redefinește tratamentul oncologic

Radioterapia este una dintre metodele esențiale în tratamentul pentru cancer, utilizând radiații pentru a distruge celulele tumorale. Care este rolul radioterapiei între tratamentele pentru cancer și cum se desfășoară tratamentul aflăm de la Dr. Remus Stoica, medic specialist radioterapie.

Radioterapia externă permite direcționarea fasciculelor către tumoare cu o precizie milimetrică, reducând afectarea țesuturilor sănătoase. În tratamentul pentru cancer, radioterapia poate fi curativă, adjuvantă după intervenție sau paliativă, pentru ameliorarea simptomelor. Tehnologii precum IMRT sau radioterapia ghidată imagistic optimizează distribuția dozei.

Radioterapia externă este folosită în multe tipuri de cancer, de la cancere din sfera ORL la cancer mamar, pulmonar sau prostată. Un plan de radioterapie este individualizat, iar colaborarea între radioterapeut și oncolog este esențială. Progresele recente fac ca radioterapia să aibă eficiență crescută și efecte adverse mai reduse.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.