Ce scenariu avansează Medvedev după capturarea lui Maduro de către SUA

Dmitri Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că „răpirea” preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite a distrus relaţiile internaţionale şi ar putea fi considerat de Caracas un act de război.

„Ceea ce i s-a întâmplat preşedintelui Nicolas Maduro este, în mod evident, o încălcare a tuturor normelor dreptului internaţional”, a declarat Dmitri Medvedev pentru Reuters, TASS şi bloggerul rus WarGonzo într-un interviu acordat la reşedinţa sa din afara Moscovei, potrivit News.ro.

„Distruge întregul sistem al relaţiilor internaţionale”, a afirmat Medvedev, adăugând că, dacă preşedintele american Donald Trump ar fi „răpit” de o putere străină, Statele Unite ar considera cu siguranţă acest lucru un act de război.

Editor : B.P.