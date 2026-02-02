Meteorologii au emis alerte de ger în mai bine de jumătate din țară. Minimele au coborât până la minus 20 de grade Celsius în această noapte. În mai multe județe și în Capitală s-a depus strat consistent de zăpadă, iar drumarii au intervenit pentru curățarea șoselelor. Ninsorile și viscolul au pus în dificultate șoferii. Un tir încărcat cu marfă s-a răsturnat pe un drum județean din Olt.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Capitala s-a trezit cu străzile înzăpezite

Iarna s-a instalat peste noapte în București. La propriu. Temperaturile au scăzut până la minus 7 grade Celsius, a nins abundent și a bătut vântul. Șoferii reclamă că utilajele de deszăpezire au fost puține, atfel încât se circulă cu mare dificultate la această oră.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pe parcursul zilei de luni vremea va fi deosebit de rece. Cerul va avea înnorări în prima parte a intervalului, când trecător va mai ninge slab (1...2 cm), apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări dimineața (viteze 25...35 km/h).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -3 grade, iar cea minimă de -10...-8 grade. De marți dimineața și până miercuri la ora 10:00 vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar cea minimă de -8...-6 grade.

Se circulă în condiţii de iarnă

Circulaţia se desfăşoară luni dimineaţă în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 Bucureşti - Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti - Constanţa, iar pe drumurile din 15 judeţe se intervine cu utilaje de deszăpezire.

Potrivit Centrului Infotrafic, se circulă în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 Bucureşti - Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti - Constanţa, fiind identificate uşoare depuneri de zăpadă pe alocuri. Se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenţei circulaţiei.

De asemenea, în urma ninsorii, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din judeţele Alba, Arad, Argeş, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, fiind semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare slabă, fără a fi impuse restricţii de circulaţie. Se acţionează cu utilaje pentru asigurarea fluenţei traficului.

Pe celelalte artere rutiere principale la nivel naţional, şi anume autostrăzile A3 Bucureşti - Ploieşti, A7 Ploieşti - Adjud, dar şi pe DN 1 Ploieşti - Braşov şi DN 7 Piteşti - Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie.

Tir cu marfă, răsturnat pe o șosea din Olt

Un tir încărcat cu marfă s-a răsturnat pe un drum județean din Olt, din cauza ninsorii viscolite. Șoferul, un bărbat de 45 de ani, nu a mai văzut indicatoarele rutiere din cauza vizibilității reduse. Bărbatul le-a spus martorilor că la un moment dat i s-a părut că din sens invers se apropie prea mult o mașină și a tras puțin de volan. Tirul s-a răsturant pe o parte, în afara șoselei. Cel mai probabil, șoferul va fi amendat pentru că nu a adaptat viteza la condițiile de drum.

Județul Olt se află alături de alte 10 județe și Capitală, sub cod galben de vreme rea. În Dolj, drumarii anunță că intervin pentru curățarea carosabilului în toate zonele unde ninge.

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să se informeze cu privire la starea drumului pe care urmează să îl parcurgă.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române recomandă ca, pentru a avea o deplasare în siguranţă, în condiţiile în care la nivelul ţării este în vigoare o atenţionare meteorologică care vizează intensificări ale vântului, ninsori viscolite, strat de zăpadă valabilă pentru judeţele din sudul Olteniei, al Munteniei şi Dobrogei, e important ca, înainte de a porni în călătorie, să vă informaţi cu privire la starea drumului pe traseul pe care urmează să-l parcurgeţi.

Alerte de vreme severă în România

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o serie de atenţionări Cod galben de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabile până marţi dimineaţa, în mai multe regiuni din ţară.

Potrivit meteorologilor, de luni dimineaţa până marţi, la ora 10:00, o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger vizează judeţe din Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul şi sud-estul Transilvaniei.

Temperaturile vor fi deosebit de scăzute (în medie, cu 7 - 9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori maxime ce se vor încadra între -9 şi -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista şi pe parcursul zilei. Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 şi -8 grade.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.