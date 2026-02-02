Live TV

Accident între un microbuz şi o autospecială de deszăpezire pe DN 6. Cinci persoane au ajuns la spital

deszapezire
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia
Se circulă în condiții de iarnă în mai multe zone din țară

Un microbuz şi o autospecială de deszăpezire au fost implicate într-un accident luni dimineaţă, pe DN 6, în apropierea localităţii mehedinţene Lunca Banului. Cinci persoane au ajuns la spital cu răni uşoare.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfăşoară alternativ, dirijat de poliţişti, pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Filiaşi, în apropierea localităţii Lunca Banului, judeţul Mehedinţi, unde a avut loc o coliziune între un microbuz şi o autospecială de deszăpezire.

În urma accidentului au rezultat cinci persoane care au fost transportate la spital cu răni uşoare.

Circulaţia se desfăşoară luni dimineaţă în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 Bucureşti - Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti - Constanţa, iar pe drumurile din 15 judeţe se intervine cu utilaje de deszăpezire.

Se circulă în condiții de iarnă în mai multe zone din țară

Potrivit Centrului Infotrafic, se circulă în condiţii de iarnă pe autostrăzile A1 Bucureşti - Râmnicu Vâlcea şi A2 Bucureşti - Constanţa, fiind identificate uşoare depuneri de zăpadă pe alocuri. Se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenţei circulaţiei.

De asemenea, în urma ninsorii, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din judeţele Alba, Arad, Argeş, Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, fiind semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare slabă, fără a fi impuse restricţii de circulaţie. Se acţionează cu utilaje pentru asigurarea fluenţei traficului.

Pe celelalte artere rutiere principale la nivel naţional, şi anume autostrăzile A3 Bucureşti - Ploieşti, A7 Ploieşti - Adjud, dar şi pe DN 1 Ploieşti - Braşov şi DN 7 Piteşti - Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie.

Pe timpul nopţii nu au fost înregistrate probleme deosebite generate de condiţiile meteorologice.

Se recomandă conducătorilor auto să-şi asigure o bună vizibilitate din autovehicul, folosind în mod corespunzător sistemele de dezaburire şi de iluminare, să circule cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să crească distanţa de siguranţă între autovehicule şi să nu se angajeze în depăşiri riscante.

Citește și: VIDEO&FOTO Iarnă venită peste noapte: Peste jumătate din țară, lovită de ger, ninsori și viscol. Străzi înzăpezite, intervin drumarii

 

Editor : C.L.B.

