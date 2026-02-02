Peste 90 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore. Două intervenții cu elicopterul SMURD

Peste 90 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore de salvamontişti, 22 dintre ele fiind transportate cu ambulanţa la spital.

În două cazuri s-a solicitat elicopterul SMURD, potrivit Salvamont.

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 94 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. În cazul acestor intervenții au fost salvate 94 de persoane. Dintre acestea, 22 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, pentru 2 persoane a fost solicitat elicopterul SMURD, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor”, se arată pe pagina de Facebook a Salvamont România, într-un mesaj postat luni dimineață.

Cele mai multe apeluri pentru intervenţii de urgenţă au fost primite de Salvamont Harghita (14), Sinaia (12), Sibiu (11) şi Lupeni (9). Au mai fost câte 8 apeluri pentru Salvamont Municipiul Braşov şi Salvamont Judeţul Braşov şi 6 intervenţii ale salvatorilor din Cluj.

Totodată, s-au primit şi 33 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

