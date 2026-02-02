Live TV

Jay-Z, Harvey Weinstein și Pusha T, menționați în cel mai recent lot al dosarelor Epstein publicat de Departamentul de Justiție al SUA

Data publicării:
"The Harder They Fall" World Premiere - 65th BFI London Film Festival
Jay Z. Foto: Getty Images

Departamentul de Justiţie a publicat, vineri, 3 milioane de documente din dosarele lui Jeffrey Epstein, împreună cu 2.000 de videoclipuri şi aproximativ 180.000 de imagini. Ultimul lot includea menţiuni despre vedete precum Jay-Z, Pusha T şi Harvey Weinstein, scrie Variety.

Menţiunile despre cei trei nu provin din dosarele personale ale lui Epstein şi nici din rapoarte confirmate de autorităţile de aplicare a legii.

Cei doi rapperi şi magnatul hollywoodian căzut în dizgraţie au fost menţionaţi într-o informaţie transmisă către FBI, care a fost arhivată ca parte a anchetei Epstein.

Sesizarea în sine nu implică faptul că aceste persoane au fost investigate şi nici nu implică în vreun fel vinovăţia pentru acuzaţiile aduse. După cum a declarat Departamentul Justiţiei, datorită naturii cuprinzătoare a Legii privind transparenţa dosarelor Epstein, toate informaţiile trimise FBI de public în legătură cu acest caz urmau să fie făcute publice, ceea ce înseamnă că unele dintre acuzaţiile aduse ar putea fi „false sau prezentate în mod eronat”.

Potrivit unui raport al FBI inclus în ultima versiune a dosarului Epstein, o victimă anonimă, care a susţinut că a fost drogată şi abuzată sexual în mai multe rânduri de-a lungul anilor, a declarat că Pusha T (Terrence LeVarr Thornton) era unul dintre „păzitorii” ei. Tot în raport, victima a spus că s-a trezit odată într-o cameră împreună cu Weinstein şi Jay-Z (Shawn Carter). Raportul menţionează că memoria ei era înceţoşată, deoarece victima a fost drogată în ambele scenarii.

Citește și: Femeia care i-a acuzat de viol pe Jay-Z și Sean „Diddy” Combs a renunțat la proces

Reprezentanţii lui Jay-Z şi Pusha T nu au răspuns la solicitarea de comentarii din partea Variety.

Regizoarea Mira Nair, mama primarului din New York, Zohran Mamdani, a fost, de asemenea, menţionată în noua publicaţie. Ea a fost menţionată într-un e-mail trimis de publicista Peggy Siegal către Epstein. Siegal a scris că a văzut-o pe Nair la o petrecere organizată după premiera filmului „Amelia” din 2009, regizat de Nair. E-mailul nu sugerează nicio faptă ilegală sau anchetă.

După o iniţiativă rară, susţinută de ambele partide din Congres, preşedintele Donald Trump a semnat în noiembrie Legea privind transparenţa dosarelor Epstein, care a adus în atenţia publicului o serie de materiale până atunci secrete referitoare la ancheta Epstein.

Trump are un trecut complicat cu regretatul finanţist din New York, dar a negat cu vehemenţă că ar fi avut cunoştinţă de comportamentul infracţional al acestuia. Pe parcursul celui de-al doilea mandat al lui Trump, dosarele Epstein au rămas un subiect fierbinte atât din punct de vedere cultural, cât şi politic, fiind menţionate în „Saturday Night Live” şi „South Park”.

Citește și: Jay-Z nu scapă de acuzațiile de viol asupra unei minore. Cum a încercat rapperul să convingă justiția să respingă cazul

Editor : Ana Petrescu

