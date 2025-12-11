Privirea din interior care schimbă deciziile cardiologice

Ecocardiografia transesofagiană permite vizualizarea inimii cu o claritate greu de obținut printr-o ecocardiografie standard. Când este recomandată intervenția, cum se desfășoară și ce rol are în timpul procedurilor de chirurgie cardiovasculară aflăm de la Dr. Monica Trofin-Bănescu, medic primar cardiologie.

O ecocardiografie transesofagiană implică introducerea unei sonde în esofag, foarte aproape de structurile cardiace, ceea ce elimină interferențele produse de torace și plămâni. Acest tip de ecocardiografie oferă detalii esențiale despre valve, atrii și aortă, fiind recomandat în suspiciuni de endocardită, cheaguri intracardiace sau defecte structurale. Ecocardiografia transesofagiană este mai sensibilă decât ecocardiografia transtoracică în identificarea vegetațiilor valvulare.

Ecocardiografia este indispensabilă în cardiologie, însă ecocardiografia transesofagiană devine investigația preferată atunci când imaginile standard nu sunt suficiente. Intervențiile percutane, precum repararea valvei mitrale, se bazează pe ecocardiografie transesofagiană pentru ghidaj precis. Procedura este sigură, bine tolerată și furnizează informații critice pentru deciziile terapeutice.

