Live TV

Privirea din interior care schimbă deciziile cardiologice

Data publicării:
Dr. Monica Trofin-Bănescu

Ecocardiografia transesofagiană permite vizualizarea inimii cu o claritate greu de obținut printr-o ecocardiografie standard. Când este recomandată intervenția, cum se desfășoară și ce rol are în timpul procedurilor de chirurgie cardiovasculară aflăm de la Dr. Monica Trofin-Bănescu, medic primar cardiologie.

O ecocardiografie transesofagiană implică introducerea unei sonde în esofag, foarte aproape de structurile cardiace, ceea ce elimină interferențele produse de torace și plămâni. Acest tip de ecocardiografie oferă detalii esențiale despre valve, atrii și aortă, fiind recomandat în suspiciuni de endocardită, cheaguri intracardiace sau defecte structurale. Ecocardiografia transesofagiană este mai sensibilă decât ecocardiografia transtoracică în identificarea vegetațiilor valvulare.

Ecocardiografia este indispensabilă în cardiologie, însă ecocardiografia transesofagiană devine investigația preferată atunci când imaginile standard nu sunt suficiente. Intervențiile percutane, precum repararea valvei mitrale, se bazează pe ecocardiografie transesofagiană pentru ghidaj precis. Procedura este sigură, bine tolerată și furnizează informații critice pentru deciziile terapeutice.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lippstadt
1
„UE este prea săracă” pentru Crăciun, afirmă Rusia. „Orașele Europei au fost cuprinse de...
avion mig 29 in zbor
2
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
3
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
fabrica
4
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
Presedintele României, Nicușor Dan.
5
România, protejată în orice moment de o forță puternică europeană. Nicușor Dan: „Am avut...
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Digi Sport
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dr georgiana tamasescu
Ce este ecocardiografia transesofagiană și care sunt indicațiile
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Preşedintele Nicuşor Dan participă astăzi la reuniunea „Coaliţiei de...
placa cu denumirea curtea de apel bucuresti
Conferință extraordinară de presă la Curtea de Apel, după...
ID320262_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
Dominic Fritz îi cere ministrului Justiției să-l demită pe șeful DNA...
sediu agricultura
Război între două instituții la Agricultură. O agenție refuză de 17...
Ultimele știri
Radu Marinescu, după ce USR a cerut demiterea șefului DNA: „Ministrul Justiției nu poate acționa disciplinar”
America „nu se poate apăra singură”: Un fost comandant NATO îndeamnă SUA să rămână angajată în Europa. „Putin se va întoarce”
CSM va face verificări după ancheta Recorder. Instituția acuză amplificarea campaniei de subminare a încrederii în justiție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Opoziția Mercur-Uranus, un moment crucial care transformă destinul a două zodii. Revelații pe care nu le-au...
Cancan
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Fanatik.ro
Filipe Coelho, decizie neașteptată înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga. Ce le-a transmis...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka reacționează în scandalul momentului. Ce a spus sportiva după ce a fost acuzată că ar avea...
Adevărul
Obiectul misterios descoperit în colonul unui pacient. Medic chirurg: „M-a înțepat în deget, m-a făcut să...
Playtech
Concediul medical este perioadă contributivă sau nu: ce scrie exact în lege
Digi FM
Cum a murit Amza Pellea la numai 52 de ani. Explicația Oanei Pellea și declarațiile ei emoționante despre...
Digi Sport
N-are nicio reținere: ”Cei mai ușori bani pe care i-am făcut vreodată”. A intrat în ”gura” internetului...
Pro FM
Durere, regrete și întrebări fără răspuns. Sharon Osbourne, după moartea lui Ozzy: "L-aș fi urmat dacă nu...
Film Now
Șanse la Oscar 2026? Cele mai nominalizate filme la Critics Choice Awards ar putea ajunge și pe lista celor...
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Dana Rogoz, imagini inedite de la serbarea fiicei ei, Lia. Fanii au reacționat imediat: „O voce de înger!”
Digi World
Un sfert dintre adolescenţi britanici apelează la chatbot-uri pentru sprijin în materie de sănătate mintală...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Linda Hamilton, despre îmbătrânire: M-am resemnat cu faptul că acesta e chipul pe care l-am câștigat de-a...
UTV
Marina Voica a făcut senzație pe TikTok la 89 de ani. Artista a dansat în halat și a adunat peste 600.000 de...