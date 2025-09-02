Prolapsul rectal se produce prin alunecarea porțiunii terminale a tubului digestiv, adică a rectului, prin anus, devenind astfel vizibil. Care pot fi cauzele prolapsului rectal, ce complicații pot apărea și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Răzvan Stavri, medic primar chirurgie generală.

Într-o primă fază, dacă prolapsul rectal nu este foarte pronunțat, pacienții pot confunda afecțiunea cu prezența unor hemoroizi. Este important însă să se prezinte la medic, pentru stabilirea diagnosticului corect. De cele mai multe ori, simptomele pot include o senzație de umflătură la nivelul anusului, senzația de golire incompletă a intestinului, durerea și pruritul locale, sângerările și chiar incontinența fecală.

Tratamentul pentru prolaps rectal poate include modificări ale stilului de viață și tratamente medicamentoase pentru constipație, dar în multe cazuri medicul poate indica o intervenție chirurgicală. Alegerea tipului de operație depinde de severitatea prolapsului, dar și de starea generală de sănătate și de vârsta pacientului. Chirurgia se poate face prin abord abdominal, inclusiv laparoscopic, sau prin abord rectal.

Editor : A.D.V.