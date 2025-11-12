Live TV

Video A fost reținut tatăl criminalului din Teleorman. Anchetatorii bănuiesc că acesta știa că fiul său se duce să-și ucidă soția

criminal beciu teleorman
Foto: Captură video Digi24

Tatăl criminalului din Teleorman, care și-a ucis soția de față cu fiul de trei ani, a fost și el arestat. Bărbatul este suspect într-un dosar de amenințare. Între timp au apărut și imaginile cu momentul în care călăul își ucide soția, în fața bisericii. Atenție, sunt imagini și informații cu puternic impact emoțional.

Procurorii din județul Teleorman au extins cercetările după crima din localitatea Beciu și au stabilit că și tatăl principalului suspect să fie reținut, relatează Elena Alexandru, jurnalist Digi24.

Bărbatul este acuzat de amenințare și s-a luat decizia miercuri seară să fie reținut pentru 24 de ore în dosarul de omor. Anchetatorii vor să afle dacă acesta știa într-adevăr ce urma să se întâmple, dacă avea cunoștință că fiul lui va merge și o va ucide pe fosta soție.

Tatăl criminalului va fi prezentat instanței cu propunere de arestare pe preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Între timp, cei de la Protecția Copilului din județul Teleorman au decis astăzi că toți cei trei copii minori ai soților să ajungă în custodia fratelui principalului suspect. Acesta va avea grijă de cei trei copii minori până în momentul în care legea va decide ce se va întâmpla cu ei, în grija cui voi vor rămâne pe viitor.

