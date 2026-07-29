O rețea care elibera certificate false de dizabilități ucrainenilor din regiunea Harkov care voiau să scape de armată a fost destructurată de procurorii ucraineni. La percheziții, aceștia au găsit o cameră întreagă „tapetată” cu bancnote. Anchetatorii au confiscat în total peste 14,3 milioane grivne ucrainene (peste 281.000 de euro, relatează agenția de presă UNN.

Camera descoperită de procurorii ucraineni, plină de bancnote provenite din mita pentru eliberarea certificatelor false de dizabilitate.Foto: gp.gov.ua/ Deschide galeria foto





Pentru sume cuprinse între 5.000 și 8.000 de dolari, bărbații care voiau să evite mobilizarea primeau ajutor în obținerea documentelor prin care primeau certificate pentru handicap, potrivit parchetului din Harkov.

În schemă sunt implicați doi medici din cadrul unor instituții medicale - un neurolog și șeful unei secții de terapie - un șofer, un operator de calculatoare al unei instituții regionale de sănătate și un civil.

„Șoferul și complicele civil căutau «clienți» în rândul bărbaților pasibili de mobilizare și îi direcționau către medicii «potriviți». Medicii eliberau rapoarte medicale cu diagnostice false, pe baza cărora erau create trimiteri electronice către centrul medical regional. Operatorul de calculatoare înregistra documentele în sistem și le trimitea spre evaluare echipei de experți pentru evaluarea funcționării zilnice a persoanei. În baza acestor documente, bărbații erau încadrați într-un grad de handicap, ceea ce le oferea dreptul la amânarea mobilizării”, spun procurorii.

Toți participanții la schemă au fost reținuți.

În timpul perchezițiilor autorizate, de la suspecți au fost ridicate peste 243.000 de dolari, aproximativ 750.000 de grivne, peste 50.000 de euro și 700 de lire sterline. La cursul de schimb al Băncii Naționale a Ucrainei, suma totală a fondurilor confiscate depășește 14,3 milioane de grivne, adică peste 281.000 de euro, a menționat parchetul.

Editor : M.B.