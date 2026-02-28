Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contract

Ministerul Apărării (MApN) a detaliat situația contractului pentru vehiculele blindate ușoare Cobra II, după ce Digi24.ro a relatat pe larg, aici, despre implicarea în derularea lui a unor afaceriști care, în trecut, au investit sau au ocupat poziții de conducere în companii din Federația Rusă. În același timp, reprezentanții Alianței Nord-Atlantice (NATO) au furnizat pentru Digi24.ro un punct de vedere cu privire la această situație.

Situația pe scurt:

Este vorba de un contract de 4,26 de miliarde de lei pentru furnizarea către Armata Română a peste 1.000 de autovehicule blindate Cobra II.

Contractul a fost câștigat de compania turcă Otokar, însă una dintre condițiile puse de Romtehnica (compania națională prin intermediul căreia MApN a derulat achiziția) în cadrul licitației a fost ca majoritatea blindatelor să fie realizate pe o platformă industrială din România. S-a ajuns, astfel, la parteneriatul Otokar cu Automecanica SA.

Automecanica SA a fost preluată în noiembrie 2023 de Andrei Scobioală, pe de-o parte, și, pe de altă parte, de o companie înființată de Serghei Glinka;

Și Andrei Scobioală, dar și Serghei Glinka, au fost implicați în companii care au activat în Federația Rusă, potrivit informațiilor Digi24.ro.

Detalii pot fi citite aici: MApN și Otokar își pasează responsabilitatea, după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contractul pentru Cobra II

În prezent, Otokar plănuiește achiziția a peste 96% din acțiunile Automecanica SA, în timp ce Ministerul Apărării cere despăgubiri din partea companiei turce pentru întârzieri înregistrate în „procesul local de producție”.

În luna ianuarie, Digi24.ro a întrebat Ministerul Apărării dacă au existat verificări ale structurilor de informații ale Armatei cu privire la acest contract și dacă informațiile legate de structura acționariatului Automecanica SA reprezintă o vulnerabilitate

Ministerul Apărării subliniază în răspunsul pentru Digi24.ro, transmis în 27 februarie, că structurile de informații au efectuat „verificările necesare” în legătură cu contractul de aproximativ 4,26 de miliarde de lei pentru furnizarea celor peste 1.000 de autovehicule blindate Cobra II.

„MApN a verificat îndeplinirea de către ofertant (n.r. Otokar) și subcontractanții declarați de către acesta (n.r. Printre ei se numără Automecanica SA) a criteriilor referitoare la situația personală, în conformitate cu prevederile HG 1489/2022 și ale Documentației de atribuire. Ministerul Apărării Naționale nu a avut nicio implicare în ceea ce privește asocierea Otokar-Automecanica”, potrivit răspunsului transmis pentru Digi24.ro.

Ministerul Apărării susține, însă, că nu poate furniza concluziile verificărilor, pentru că informațiile sunt clasificate.

Punctul de vedere transmis de NATO

În același timp, Digi24.ro a cerut NATO să menționeze dacă structura acționariatului Automecanica SA ridică probleme din perspectiva livrării unor capabilități militare într-un stat membru al Alianței Nord-Atlantice.

Reprezentanții Alianței Nord-Atlantice întăresc, în răspunsul transmis în februarie pentru Digi24.ro, ideea că statele membre „sunt responsabile pentru contractele în care intră”.

„Aliații sunt responsabili să notifice NATO dacă situații sau parteneriate specifice pot avea un impact asupra securității (n.r. Alianței). Pentru contractele care necesită furnizarea de informații clasificate NATO, există proceduri de securitate obligatorii pe care Aliații trebuie să le respecte”, este punctul de vedere exprimat de NATO, la solicitarea Digi24.ro.

Înregistrarea Automecanica SA la ANCEX a presupus avizul MApN

Într-un articol din 30 ianuarie, Digi24.ro a expus pe larg faptul că acționarii Automecanica SA, Serghei Glinka și Andrei Scobioală, au investit sau au ocupat poziții de conducere în companii din Federația Rusă. Detalii, pe larg, aici.

Reprezentanții Automecanica SA nu au răspuns încă unei solicitări Digi24.ro pentru a furniza un punct de vedere.

Dintr-un drept la replică publicat pe 27 februarie de către Adevărul, reprezentanții Automecanica SA arată că societatea a fost înregistrată „strict în condițiile legii” la ANCEX (Departamentul pentru Controlul Exporturilor din cadrul Ministerului de Externe).

„În procesul de înregistrare, ANCEX solicită obligatoriu avizul Ministerului Apărării, iar un aviz nefavorabil din partea MApN constituie motiv automat de respingere. Prin urmare, înregistrarea Automecanica SA a presupus în mod necesar un aviz favorabil al MApN”, se mai arată în dreptul la replică citat.

Despre afacerile derulate de Serghei Glinka în Federația Rusă, aceștia au transmis că „expunerea sa investițională în spațiul ex-URSS nu a depășit niciodată 20% din portofoliul total” și că, în prezent „toate investițiile sale sunt exclusiv în business-uri în Europa și Statele Unite”.

Despre afacerile derulate de Andrei Scobioală în Federația Rusă, reprezentanții Automecanica SA subliniază că „la izbucnirea războiului (n.r. În 2022) dl. Scobioală a înțeles imediat că Rusia nu mai poate fi un exportator viabil pentru Europa și (...) a decis încetarea importurilor din această țară și închiderea operațiunilor respective”.

MApN a plătit avansul, iar acum cere despăgubiri. Urmează un proces cu Otokar

Revenind la răspunsul Ministerului Apărării, reprezentanții instituției arată că până în prezent s-a plătit doar avansul, de 1,5 miliarde de lei, adică 30% din valoarea contractului.

Însă o notificare publicată pe 16 februarie de Otokar pe Bursa din Istanbul relevă faptul că Ministerul Apărării a cerut companiei turce despăgubiri în valoare totală de 230 de milioane de lei pentru întârzieri înregistrate în „procesul local de producție”.

Otokar subliniază că va plăti despăgubirile până la finalul lunii aprilie, însă menționează că intenționează să rezolve disputa în instanță.

MApN: „Orice parte poate solicita încetarea contractului”

„În timp ce întârzierile și disputele ar putea să aibă un impact negativ asupra continuării contractului și să ducă la cereri adiționale de despăgubiri (...) compania continuă să depună eforturi pentru a rezolva disputele și să își îndeplinească obligațiile contractuale”, mai subliniază Otokar.

Este important de subliniat în acest context mențiunea Otokar cu privire la „întârzierile și disputele” care „ar putea să aibă un impact negativ asupra continuării contractului”.

La o întrebare formulată de Digi24.ro cu privire la situația în care contractul poate fi denunțat, Ministerul Apărării a transmis următoarele:

„Orice parte poate solicita încetarea contractului, dacă una dintre părți nu respectă obligațiile asumate prin prezentul contract, în mod culpabil și repetat”, potrivit răspunsului MApN.

Monitorul Apărării a transmis pe 28 ianuarie că, potrivit unui anunț de pe bursa de la Istanbul, Otokar și Automecanica SA au semnat un memorandum de înțelegere prin care compania din Turcia ar urma să achiziționeze pachetul majoritar de acțiuni al Automecanica SA.