MApN și Otokar își pasează responsabilitatea, după ce afaceriști cu legături în Rusia au fost implicați în contractul pentru Cobra II

Un contract de 800 de milioane de euro pentru peste 1.000 de vehicule blindate ușoare Cobra II care ar trebui să intre în dotarea Armatei Române ridică semne de întrebare din cauza structurii acționariatului uneia dintre companiile implicate. Investigații publicate din 2025, întărite de informații obținute de Digi24.ro, arată că în acționariatul Automecanica SA, unul dintre subcontractorii Otokar, se regăsesc oameni de afaceri care, în trecut, au investit sau au ocupat poziții de conducere în companii din Federația Rusă. În prezent, ministrul Apărării susține că „responsabilitatea” pentru această situație aparține în totalitate Otokar, în timp ce compania turcă subliniază că Automecanica are licențe furnizate de statul român.

Concret, la finalul anului 2024, compania turcă Otokar a semnat cu Ministerul Apărării contractul de aproximativ 860 de milioane de euro pentru a furniza peste 1.000 de autovehicule blindate Cobra II. Vehiculele urmau să fie produse atât în Turcia, cât și în România.

Pentru producerea vehiculelor în România, Otokar a intrat într-un consorțiu cu Automecanica SA Mediaș.

Potrivit unei investigații Curs de Guvernare, din martie 2025, Automecanica SA a fost cumpărată în anul 2022 de Sergei Glinka, un om de afaceri cu conexiuni la Moscova, fost director executiv al celei mai mari companii rusești de material rulant, Transmashholding.

Jurnaliștii notau că Automecanica SA a fost transformată în două entități distincte: una, Automecanica SRL, cumpărată de compania germană Rheinmetall (care acum este Rheinmetall Automatica), iar a doua companie cumpărată de Sergei Glinka.

Transmashholdng a fost inclusă de autoritățile americane pe lista companiilor care susțin invazia rusă în Ucraina, potrivit aceleiași investigații.

Glinka s-a regăsit în trecut și pe lista celor mai bogați 200 de oameni de afaceri din Federația Rusă.

În mai 2023, Compania Națională Romtehnica a scos la licitație contractul pentru blindate, iar printre condițiile impuse se număra și cea ca blindatele (majoritatea lor) să fie realizate pe o platformă industrială din România, potrivit datelor furnizate de jurnaliștii citați.

S-a ajuns, astfel, la parteneriatul Otokar cu Automecanica SA.

Oameni de afaceri cu legături în Federația Rusă, în acționariatul Automecanica SA

Până în 2023, Automecanica SA a fost controlată de un om de afaceri pe nume Nick Stirban, care are afaceri în Austria.

În ianuarie 2023 (la aproape un an de la invazia rusă în Ucraina), compania și-a chimbat acționariatul, în condițiile în care câte 33% din acțiunile lui Nick Stirban au ajuns la Andrei Scobioală și Automecanica SKB Property SRL (deținută de afaceristul Serghei Glinka).

În noiembrie 2023, Andrei Scobioală și Automecanica SKB Property SRL au devenit acționari majoritari, cu câte 48% din acțiuni preluate. Nick Stirban ieșea din acționariatul companiei.

Automecanica SKB Property SRL a fost înființată în iulie 2022 de către Serghei Glinka. Câteva luni mai târziu, Glinka i-a transferat 50% din companie lui Andrei Scobioală.

Administratorul Andrei Scobioală are la rândul lui legături cu Federația Rusă, potrivit informațiilor Digi24.ro. El are cetățenie română, moldovenească și rusă.

Pe lângă conducerea Automecanica SA, Scobioală este și directorul Sisteme Apărare România (SAROM) și este implicat și în imobiliare.

Scobioală a mai fost implicat în mai multe companii din Federația Rusă, potrivit informațiilor obținute de Digi24.ro.

Informațiile obținute de Digi24.ro atestă că familia Scobioală este strâns legată de afacerile lui Serghei Glinka.

Informațiile Digi24.ro mai scot la iveală că Serghei Glinka, timp de două decenii, a ocupat roluri de conducere în companii din sectoare strategice ale Federației Ruse: căi ferate (rolul de director executiv în cadrul Transmashholding), logistică și apărare.

Un alt exemplu este că Transmashholding JSC a fost deținută de mai mulți acționari prin 13 companii offshore, printre care Intellectico Holdings Limited, deținută de Sergei Glinka și de fostul primar adjunct din Moscova, Maksim Liksutov, potrivit informațiilor Digi24.ro.

Beneficiarii finali ai Transmassholding JSC (companie sancționată internațional de SUA) sunt Iskandar Makhmudov, Dmitry Komissarov, Andrei Bokarev și Kirill Lipa, toți plasați sub sancțiuni internaționale.

Informațiile Digi24.ro au subliniat că, în trecut, Serghei Glinka a făcut afaceri și cu politicianul moldovean Renato Usatîi, pe care l-a sponsorizat în anul 2014 .

Într-un răspuns publicat de PressHub în vara anului 2025, reprezentanții lui Serghei Glinka subliniau că „este cetățean român și estonian și are o activitate economică desfășurată exclusiv în spațiul legal și fiscal al UE și SUA”.

Ei mai invocau „o confuzie între Transmashholding și TransGroup” - „Acestea sunt două entități distincte, cu sedii sociale și jurisdicții diferite (Rusia, respectiv Estonia). Transmashholding, în care dl. Serghei Glinka a deținut o cotă de 5%, a fost vândută integral încă din 2017”, mai subliniau reprezentanții lui Serghei Glinka.

„Dl. Glinka are rolul de acționar în grupul din care face parte Automecanica, îndeplinind complet standardele naționale și internaționale de KYC (Know Your Client) aplicabile pentru UE și SUA”, mai arătau aceștia.

Ministru: „E responsabilitatea Otokar”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a transmis într-un răspuns pentru Digi24.ro că MApN are contract cu Otokar și că „această companie este răspunzătoare de obligațiile asumate, altfel se aplică penalități”.

„Ce face Otokar cu subcontractori de-ai săi, e responsabilitatea Otokar. Conform Legii, orice investiție străină ce depășește 2 milioane de euro trebuie supusă analizei CEISD (n.r. Comisiei pentru Investigarea Investițiilor Străine Directe). Acolo, eventuale probleme ale actionariatului pot fi avute în vedere”, a fost răspunsul ministrului, transmis pentru Digi24.ro.

Otokar: Automecanica SA deține licențe furnizate de statul român

Într-un alt răspuns pentru Digi24.ro, compania turcă Otokar a transmis că proiectul blindatelor ușoare Cobra II este catalogat drept „prioritate și de importanță strategică” pentru companie.

„Proiectul din România reprezintă cel mai mare contract de export din Turcia și unul dintre cele mai ample din Europa (...) Automecanica SA este unul dintre subcontractorii locali ai Otokar și deține licențe ANCEX, furnizată de clientul nostru, Ministerul Apărării din România, și de operator național”, a transmis Otokar pentru Digi24.ro.

În paralel, însă, Monitorul Apărării a transmis pe 28 ianuarie că, potrivit unui anunț de pe bursa de la Istanbul, Otokar și Automecanica SA au semnat un memorandum de înțelegere prin care compania din Turcia ar urma să achiziționeze pachetul majoritar de acțiuni al Automecanica SA.

Achiziția ar fi estimată la 85 de milioane de euro, iar la semnarea memorandumului cu Andrei Scobioală și Automecanica SKB Property SRL au fost achitați deja 5 milioane de euro.

Otokar ar urma să achiziționeze 96,77% din acțiunile Automecanica SA.

Întrebări pentru autorități

Revenind la contractul pentru blindate, în 2025 Ministerul Apărării sublinia pentru Curs de Guvernare că „nu au fost necesare avize/autorizații specifice pentru participarea la procedură”.

Digi24.ro a mers mai departe și a încercat să ia legătura cu Ministerul Apărării, Automecanica SA. De asemenea, am făcut o solicitare și către NATO.

Din partea MApN, am încercat să aflăm dacă au existat verificări ale structurilor de informații ale Armatei cu privire la acest contract și dacă informațiile legate de structura acționariatului Automecanica SA reprezintă o vulnerabilitate. În același timp, Digi24.ro a cerut informații și din partea Ministerului de Externe, pentru a afla când a primit Automecanica SA licența ANCEX. Digi24.ro a cerut și Automecanica SA să transmită un punct de vedere cu privire la legăturile cu Federația Rusă ale acționarilor. În solicitarea către NATO, ne-a interesat în principal să aflăm dacă structura acționariatului Automecanica SA, legată de Federația Rusă, ridică probleme din perspectiva livrării unor capabilități militare într-un stat membru al Alianței Nord-Atlantice. Vom publica aceste răspunsuri în măsura în care le vom primi.



Curs de Guvernare amintea în investigația din martie 2025 că Transmashholding (compania rusă unde a fost implicat Serghei Glinka) a pierdut în 2021 un contract pentru achiziția unei platforme industriale în Norvegia din motive ce țin de securitate națională.

Și la noi în țară, Automecanica SKB Property SRL a încercat să cumpere uzina Popeci Utilaj Greu din Craiova, însă, potrivit informațiilor din presă, achiziția s-a aflat sub lupa Consimisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe din perspectiva analizării riscurilor de siguranță națională.

Defense România publica în septembrie 2025 un interviu cu Andrei Scobioală în care acesta susținea că cererea depusă inițial la CEISD a fost retrasă „pentru a o renotifica, ținând cont de schimbările apărute în structura acționariatului din grupul de investitori”;

Potrivit datelor consultate de Digi24.ro, Serghei Glinka încă apare drept beneficiar final al Automecanica SKB Property SRL.

În luna decembrie a anului trecut, Parlamentul European anunța că pune bazele unui acord pentru a consolida instrumentele statelor membre de a monitoriza investițiile străine în domenii precum apărarea, semiconductorii, inteligența artificială și serviciile financiare.